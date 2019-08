KrF åpner for sidebytte i Stavanger

Tre kommuner skal bli én. Nye politikere skal inn. Mange partier har byttet toppkandidater. Ordfører og varaordfører gir seg. Det samme gjør Per A. Thorbjørnsen i Venstre, som har vært sentral i det sittende samarbeidet.

– Da er det mye nytt som skal på plass, ikke minst kjemien, sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland, som er KrFs nye listetopp og ordførerkandidat i nye Stavanger.

– Betyr det at valget i Stavanger er åpnere enn noen gang?

– Ja, det tror jeg. Det er ikke ofte at det skjer så store politiske endringer før et valg, sier Halleland.

Nye samarbeidskonstellasjoner

På Aftenbladets meningsmåling i juni, utført av Respons Analyse, var Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) på vippen. Med Pensjonistpartiet ute av kommunestyret på målingen, manglet de øvrige flertallspartiene (H, Frp, V, KrF og Sp) ett mandat på å få flertall (33 av 67).

De samarbeidende partiene på venstresiden (Ap, SV, MDG og Rødt) (26 av 67), var derimot avhengig av de åtte representantene fra FNB for å få flertall. Det åpner også for nye samarbeidskonstellasjoner.

– Ikke forpliktet oss

– Vi er en del av i et samarbeid i dag som har fungert bra, og det er naturlig å snakke med de først. Men vi har ikke forpliktet oss til noe etter valget. Ap og Høyre er ikke mer forskjellige enn at vi skal klare å lage gode løsninger sammen med begge. Når du kommer lenger ut på fløyene, for eksempel partiet Rødt, begynner det å bli mer problematisk. Rødt er et parti som KrF ikke kjenner seg så veldig igjen i når du leser partiprogrammet. Det handler blant annet om valgfrihet for barnefamilier i forhold til skoletid, kontantstøtte og private friskoler, og vi åpner for private aktører både innen skole og helse.

– Hva med kristendom og religion?

– De kristne verdiene er grunnpilarene i KrF, og vi ønsker at de skal være en del av samfunnet og det offentlige rom. Der er vi uenige med Rødt, sier Halleland.

Likevel vil han ikke utelukke at KrF kan samarbeide med Rødt i en større allianse.

– Nei, vi utelukker ingen, sier Halleland.

Ønsker politisk skifte

Ordførerkandidat Mimir Kristjansson fra Rødt innrømmer glatt at Rødt og KrF ikke er de partiene som står hverandre aller nærmest, men om KrF åpner døren litt på gløtt, inviterer Rødt gjerne seg selv inn på kaffe.

Sammen med Eirik Faret Sakarisssen (SV) og Sølvi Ona Gjul (Ap) var han nylig på besøk hos Halleland på Finnøy. MDG skulle også vært med, men kunne ikke stille.

– Et samarbeid med KrF er nok ingen dans på roser for oss, men det er nok ikke et samarbeid med andre partier heller, sier Kristjansson.

Han er mer opptatt av å snakke om saker der han mener at KrF og Rødt har felles interesser, blant annet en mer restriktiv skjenkepolitikk, rusomsorg, økt barnetrygd og distriktspolitikk.

– Situasjonen er slik at vi har hatt Høyre-styre i Stavanger i 24 år, og vi ønsker å få til et skifte, og da må vi snakke med alle som kan bidra til det. Vi kan ikke være allergiske mot noen, sier listetopp Mimir Kristjansson for Rødt i Stavanger.

Han spår et tett og spennende valg.

– Det er vanskelig å si hvilken ordførerkandidat som leder på meningsmålingen, for det kommer an på hvem som samarbeider med hvem, sier Kristjansson