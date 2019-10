Budfirmaet Svipp er kjøpt opp

Svipp AS kunngjorde selv nyheten om oppkjøpet på sine hjemmesider 1. oktober. Svipp ble etablert i 1978 av Lauritz Skadsem. Selskapet har vært et familieeid bud- og transportfirma og flere generasjoner har bidratt i den daglige driften. Fram til oppkjøpet var det Ole Kristian Skadsem som var daglig leder i firmaet.

Jøs AS er selskapet som eier både Ørland transport AS og Merkesdal transport AS. Daglig leder er Kjell Helge Haugland, styreleder Hans Kristian Aasland. Alle ansatte i Svipp har beholdt jobbene sine etter oppkjøpet, får Aftenbladet opplyst, men de nye eierne evaluerer nå organisasjonen.

Svipp disponerer en rekke typer kjøretøyer, fra små budbiler til semitrailere.

Her er meldingen som er publisert på hjemmesidene til Svipp: «Svipp AS har nå fått nye eiere. JØS AS, som også er eiere av Ørland Transport AS og Merkesdal Transport AS har kjøpt Svipp AS og overtatt all virksomhet. Svipp AS fortsetter som i dag og alle kundeforhold vil bli godt ivaretatt.»

