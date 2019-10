Bussen kjørte feil, måttet loses ut fra trange boliggater

– Klokken 06.50 hørte jeg et dunk utenfra. Jeg kikket ut vinduet, og da sto det en stor buss på gårdsplassen, forteller en beboer i Kobbungveien. Hun ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk.

Det var rutebussen, rute 1, som hadde havnet i feil gate. Dunket kom fra da bussen kjørte over ei sporsluse. Bomturen endte altså i Kobbungveien, i enden ned mot Husabøåkeren, ei trang boliggate. Der ble den store leddbussen stående fast.

Over sporsluse

– Fra vinduet så jeg at passasjerene forlot bussen. Jeg gikk ut og spurte sjåføren hva som hadde skjedd. Han fortalte at det var første gang han kjørte denne ruta, og han hadde kjørt feil. Han var fortvilet, sier kvinnen.

Siden gata er trang og bussen er av den store sorten, var det umulig å få snudd.

Mange av beboerne fikk med seg hendelsen og kom ut for å kikke. Men ingen klarte å hjelpe sjåføren.

– Til slutt gikk mannen min ut, og sakte, men sikkert fikk han geleidet sjåføren og leddbussen gjennom gata, mellom parkerte biler og andre hindringer. Sjåføren måtte rygge helt ut, men det klarte han fint, forteller beboeren.

Takknemlig

Etter den uvanlige starten på dagen, er hun mest opptatt av den uheldige sjåføren.

– Jeg håper virkelig ikke han får problemet på jobben etter dette. Alle kan gjøre en feil. Han var veldig takknemlig da han fikk hjelp og svært lettet da bussen var ute på hovedveien igjen. Da var klokka rundt 08, sier kvinnen.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus bekrefter at det var en fersk sjåfør som var uheldig og kjørte litt feil.

– Vi er utrolig glade for at det finnes personer som denne hjelpsomme naboen. Han tok seg tid til å veilede og hjelpe, og dermed endte det godt. Det setter både Norgesbuss og vi stor pris på, og blomster er på vei til den gode hjelperen, sier Skundberg.

Hun understreker at bommerten ikke vil få konsekvenser for sjåføren.

– Alle kan gjøre en feil. Det er ikke ofte slike feil skjer, men når det gjør det, blir det veldig synlig for mange. Sjåføren synes selvfølgelig at dette var ubehagelig, og vi er derfor så glade for at noen tok seg tid til å hjelpe, sier Skundberg.

