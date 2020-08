Tre nye smittetilfelle i Haugesund og ett i Karmøy

To personar er knytt til smitta på utestadene, ein til det tidlegare utbrotet som oppstod etter ei utanlandsreise og hos den siste er smitta ukjent.

Tre utestader i Haugesund er stengt etter at to bartendare, ein frå Haugesund og ein frå Karmøy, testa positivt for koronaviruset. Over 300 personar er sett i karantene som følge av smitteutbrotet.