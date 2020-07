Årets Gladmat: Intim og populær

Kokkene Irene Mauland og Jane Espeland var blant deltakerne på den første gladmatløypen under årets Gladmat. Her serveres de chili-is på Ostehuset av eier og günder, Tom Helge Sørensen (t.v.) og kjøkkensjef René Hetland. Foto: Fredrik Refvem

Gladmatfestivalen 2020 blir ikke som de andre. Likevel har arrangøren lagt til rette for at så mange som mulig kan få nyte årets gladmatretter. Selv om færre får nyte årets festival setter deltakerne like stor pris på arrangementet.