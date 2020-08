Nattklubbene i Stavanger og Sandnes får åpne klokken 20

Få timer etter at regjeringen la ned forbud mot å servere alkohol etter midnatt, brukte ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sommerfullmakten sin til å gi nattklubbene nye åpningstider.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Ordfører Kari Nessa Nordtun har brukt sommerfullmakten sin til å endre åpningstidene til byens nattklubber. Foto: Pål Christensen

Julie Teresa Olsen Journalist

Ved midnatt lørdag blir det ulovlig å skjenke alkohol for alle steder med skjenkebevilling. Det betyr at nattklubbene i Stavanger og Sandnes mister tre timer av skjenketiden sin. Normalt får nattklubbene holde åpent til klokken 03.00.

Fredag ettermiddag bestemte ordføreren at åpningstidene for nattklubber fremskyndes fra klokken 22 til 20.

– Vi har jobbet med å vedta dette i ettermiddag og vi har bestemt oss for å fremskynde de nye reglene for åpningstid for nattklubber som allerede er vedtatt i de nye skjenkereglene, bekrefter ordføreren.

De nye skjenkereglene, som innebærer at nattklubber kan holde åpent allerede fra 20, er allerede vedtatt av det politiske flertallet. Men nye skjenkeregler trår ikke i kraft før i oktober.

Nattklubbene får nå ha åpent fra 20 til 24 med de regler som gjelder blant annet i forhold til bordservering. Dette gjelder de som har bevilling nå.

Varslet innstramninger

– Med disse reglene får vi spredt gjestene på flere steder og over lengre åpningstider, sier hun.

Ordføreren ga signaler på kommunens pressekonferanse allerede torsdag om at de vurderte innstramninger.

– Utelivet i Stavanger har stort sett vært flinke, men vi ser at det er risiko knyttet til utelivet spesielt etter midnatt. Vi har vurdert innstramninger, men nå kom regjeringen oss i forkjøpet, sier Nessa Nordtun.

– Hvorfor bruker du sommerfullmakten i denne saken?

– Det er høy terskel for å bruke den, men i denne saken er det viktig fordi dette er noe som får store konsekvenser for næringslivet. Vi må sikre dem forutsigbarhet, argumenterer Nessa Nordtun.

Skjenkereglene i Stavanger tillater i utgangspunktet ikke nattklubbene å åpne før klokken 22. Med de nye reglene ville den nye åpningstiden blitt to timer.

I bransjen er meningene delte om de nye reglene.

Sandnes endrer reglene lørdag

Skjenkereglene i Sandnes sier at nattklubbene må vente med å åpne til klokken 22. Men allerede lørdag blir det også endringer i Sandnes.

– Ordføreren bruker sommerfullmakten til å innføre samme åpningstid som i Stavanger. Lørdag kan nattklubbene i Sandnes åpne klokken 20, sier varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) til Aftenbladet.

Han mener det er en vits at nattklubbene kun skal få ha åpent i to timer og understreker at dette er en næring som trenger omsetning.

Samtidig minner han om alvoret i situasjonen.

– Det er viktig at utelivet tar dette på alvoret. Mange gjør alt etter boken, men noen slurver, legger han til.

Mimir Kristjansson (R). Foto: Pål Christensen

Mektig provosert

Rødt-politiker Mimir Kristjansson er både provosert og overrasket over den nye regelen som forby alkoholservering etter midnatt.

– Utelivet har klart seg fint. Smitten oppstår i utlandet, ikke på barene. Dette setter mange jobber i fare, mener Kristjansson.

Også han foreslo å hasteendre åpningstidene til nattklubbene like før ordføreren vedtok endringen.

– Da oppnår du muligheten for at flere utesteder overlever dette og dermed redder jobber, samtidig får du spredt gjestene over en lengre perioder, argumenterer han.

Som lyn fra klar himmel

Han reagerer på at regjeringen ikke ga kommunene og utelivsbransjen et forvarsel om de nye reglene.

– Det er satt opp vaktlister og planlagt for skift for lang tid fremover. Nå har de jobbet som svin for å klare dette gjennom en krevende periode. De har fått masse ros fra kommunen, så kommer dette som lyn fra klar himmel fra Bent Høie.

Han mener det er feil å bruke samme regler for hele landet når det er spesielt Oslo som sliter med at smittevernreglene på byen ikke blir overholdt.

– Nå må vi ta konsekvensen av det som skjer i Oslo. Det liker jeg veldig dårlig, sier Kristjansson.

Politikerne i Stavanger har allerede fjernet gateleien ut året for å avhjelpe økonomien i utelivet.