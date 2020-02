Stusser over at Sofias valg strupes

Reaksjonene i Time er sterke etter at Fylkesmannen i Rogaland igjen stanser Sofias Edbæk som etter svensk mønster vil dyrke og selge grønnsaker og hjemmebakst fra et drivhus på Serigstad.

Sofia Edbæk får nå få full støtte for lederen av lokal utvikling i Time. Hun vil gjøre arealet som i dag huser familiens hest om til et nytt stoppested for turfolket rundt Frøylandsvatnet, som ses i bakgrunnen. Foto: Geir Sveen

-Hun søker om å dyrke mange forskjellige grønnsaker på et lite område som i dag ikke blir dyrket. Hun burde blitt heiet fram, sier lederen for lokal utvikling i Time, Andreas Vollsund (H).

Hans utvalg trosset Fylkesmannen i Rogaland som satte foten ned for den nye satsingen på det som tidligere var en nedlagt minkfarm. Fylkesmannen advarte mot ny aktivitet i et LNF område som også ligger i et kjerneområde for landbruk i regionplanen for Jæren.

Politikerne sa ja

Politikerne oppfattet dette som et råd, gikk konkret inn i saken og sa enstemmig ja til å gi dispensasjon slik at et eiendommen på 4,9 dekar som huset familiens hest, kunne bli en ny rasteplass for turfolket rundt Frøylandsvatnet - med servering og salg av grønnsaker som ble dyrket i og rundt et 120 kvadratmeter stort drivhus.

Men mandag ble det kjent at Fylkesmannen klager på vedtaket, men kan under tvil godta satsingen hvis den tidsbegrenses til 3–5 år. I tillegg må politikerne i en ny sak konkretisere at utsalg og servering skal skje med mat som er laget på eiendommen.

Ventet ikke ny klage

– Jeg var absolutt ikke forberedt på en slik klage. Det dreier seg om oppjustering av et landbruksområde. Og det dreier seg om dyrking av økologiske produkter, som etterlyses både i regionplanen og i kommunens egen plan for landbruk, sier Høyres gruppeleder.

Han stusser også over at Fylkesmannen setter fram krav om servering kun av mat som er laget på eiendommen.

– Hun har ikke dyr. Skal hun ikke få lov til å bruke kjøtt som kommer fra de fantastiske gårdene rundt? Skal hun ikke få lov til servere et glass med aroniasaft fra Jæren?

Andreas Vollsund viser til gårdsutsalg både i Klepp, Hå og Sandnes. Alle løfter fram lokale råvarer.

-Skal dette ikke være lov å gjøre i Time? spør politikeren.

Tar saken videre

Nå vil han gå i tett dialog med andre politikere, folk i administrasjonen og ikke minst søkeren selv for å finne ut hva som er lurt å gjøre.

Sofia Edbæk kan søke om å få drive i 3–5 år, men hun har da ingen garanti for videre drift til tross for en investering på rundt en million kroner. Det kan også være at politikerne velger å sende klagen til endelig avgjørelse hos fylkesmannen i et annet fylke, men da kan det lett bli jul før et vedtak blir fattet, etter det kommunalsjef Bjørn Meling antar.

– Jeg kan uansett ikke tro at Fylkesmannen i Rogaland står på kravet om at de ikke kan selges andre lokale råvarer på det som kan bli et flott tilbud for folk på tur, sier Vollsund.

Frøylandsvatnet rundt

Hans parti gikk også til valg på mer satsing på nettopp turløypa rundt Frøylandsvatnet. Turen rundt kan tas som i åttetall etter at den nye brua kom over vannet fra Njåskogen, men øst for Bryne går den på sykkel og gangsti langs hovedveien. Høyre ønsker at løypa også skal gå i naturen og landbrukslandet fra Serigstad til Bryne.

– Det er fortsatt et langsiktig ønske, men vi konstaterte at det ikke er nok vilje til en slik satsing i de andre partiene, mye på grunn av motstand fra grunneiere, forklarer Vollsund.