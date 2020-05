Dette huset satte prisrekord i Sola

Hagaveien 127 ved Hafrsfjord den dyreste eiendommen som er solgt i Sola kommune.

Huset i Hagaveien satte prisrekord i Sola. Foto: Per Bendiksen / Proaktiv

Julie Teresa Olsen Journalist

Eiendommen på 62 mål med 300 meter strandlinje gikk for 17,6 millioner kroner. Prisantydning var 16,5 millioner kroner.

– Dette var over all forventning, sier Ordin Fikstvedt, eiendomsmegler i Proaktiv Stavanger til Solabladet.

Selve boligen har tre etasjer, tre bad og fem soverom.

Eiendommen har fin utsikt. Foto: Per Bendiksen / Proaktiv

Den forrige prisrekorden i Sola var fra 2014. Da ble Havnevegen 45 i Tananger indre havn solgt for 16 millioner kroner, ifølge Solabladet.

Eiendommen er et småbruk med driveplikt. Den ble solgt seks dager etter at den ble lagt ut for salg.

I april ble det satt boligprisrekord i Stavanger da toppleiligheten i det nye boligprosjektet Consulens Brygge ble solgt for 40 millioner kroner.