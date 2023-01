Sikret seg Rogfast-kontrakt til 4 milliarder

Fredag ettermiddag signerte Vegvesenet og arbeidsfellesskapet Stangeland/Implenia Norge kontrakten for den sørligste Rogfast-etappen.

Daglig leder Tommy Stangeland (i midten), anleggssjef Jan Erik Ånestad (t.v.) og prosjektleder John Olaf Østerhus deltok i den digitale kontraktssigneringen med Implenia Norge og Vegvesenet fredag.

Andreas Askildsen Journalist

Planen var å underskrive den sørlige kontrakten, Rogfast E03, med JV Implenia Stangeland samme dag som den største veikontrakten i Norge ble signert før jul: Den nordlige delen av Rogfast.

Signeringen ble utsatt etter at det kom inn en klage på tildelingen, men fredag ble kontrakten omsider signert. Kontrakten er den andre av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

18,5 kilometer tunnel

Kontrakten er knyttet til byggingen av sørlige del av den totalt 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen. Implena/Stangeland skal bygge en toløps tunnel fra Randaberg i sør og halvveis mot Kvitsøy, totalt 18,5 kilometer.

– Jeg vil gratulere hele regionen med dagen. Nå starter byggingen fra begge sider av Boknafjorden. Rogfast vil sikre god mobilitet for store deler av Vestlandet. For industrien og arbeidslivet vil det å spare 40 minutters reisetid mellom Stavanger og Bergen bety mye, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, som mener at prosjektet også vil bety mye for arbeidslivet i regionen, og for Ferjefri E39.

Rogfast er delt opp i tre store, og en litt mindre kontrakt. De tre store hovedkontraktene er E03 Randaberg, som er tildelt Implenia/Stangeland, E04 fra Bokn mot Kvitsøy er tildelt Skanska, E02 som går fra Kvitsøy og begge veier mot Bokn og Randaberg vil bli lyst ut i slutten 2023, eller tidlig 2024. E15 har Risa/Hæhre, som nå er halvveis ned til hovedløpene under Kvitsøy.

Prestisjeprosjekt

– Vi er glade over å vinne dette prestisjeprosjektet sammen med vår samarbeidspartner Stangeland Maskin. E03-parsellen er et stort og komplekst infrastrukturprosjekt i tråd med vår strategi, hvor vi kan benytte våre mange år med erfaring og ekspertise innen tunnel og betong, sier administrerende direktør i Implenia Norge, Audun Aaland, i en pressemelding.

Implenia/Stangeland har priset seg til nesten 4,1 milliarder kroner. Av dette går cirka 20 prosent til Stangeland.

– Vi er stolte og glade for at vi har vunnet. Dette bidrar til å trygge arbeidsplasser og sikrer aktivitet i lang tid fremover. Det gir en langsiktighet for både bedriften og de ansatte, sier prosjektsjef Tore Voster i Stangeland Maskin.

Arbeidsfellesskapet sto også bak byggingen av Eiganestunnelen.

– Styrken vår som arbeidsfellesskap er at vi har gjort Eiganestunnelen sammen, og vi bygger E39 Lyngdal sammen. Nå skal vi også gjøre Rogfast sammen. Vi kjenner hverandre fra før, og det tror jeg er viktig, sier Voster.