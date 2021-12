80 vaksinerte seg da kommunen inviterte til «Stikk og les»

Bibliotekstunt på Riska ble en stor suksess tirsdag. Torsdag gjentas «Stikk og les». Her er direktør for helse og velferd, Elin Selvikvåg, sammen med ordfører i Sandnes, Stanley Wirak i en annen vaksinesammenheng.

Sandnes kommune trykker på for at flere skal ta koronavaksinen. Tirsdag var det mange som tok turen innom Riska bibliotek for å få seg et stikk.

