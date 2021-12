Maiken Olsen er død

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Maiken Olsen døde 9. desember.

Maiken var en positiv «jente» som ble bare 55 år. Sin siste dag var hun hos Per Ivar, kjæresten sin gjennom de siste 20 årene. Det er både trist og godt at hun er borte, Maiken var veldig syk i mange, lange år, hun har hatt et tøft og vanskelig liv.

Som barndomsvenninne, og god venn av henne, var vi to «sjelefrender», og hadde et kjært og nært forhold i mange år. Jeg er så glad, så glad for at jeg fikk dele både gode og triste opplevelser med henne. Vi var alle veldig glad i Maiken.

Maiken var livsglad, høflig, glad i mennesker, snill, og en trofast venn for mange gjennom utallige år. Hun vokste opp på Tjensvoll, var skoleflink, søt, og vennlig med nydelige lyse krøller og et vinnende vesen.

Jeg vil huske henne med gode minner, oppi det sørgelige. Ingen hadde så fin holdning som Maiken, hun gikk med rak rygg helt til det siste, var fint kledd og takknemlighet viste hun oss som brydde seg om henne. Vi var mange som var bekymret i alle år for hennes sviktende helse og uverdige liv.

Hun var glad i sin familie, og broren, og hadde mange venner rundt seg.

Ganske ung fikk hun en sønn, som hun var så stolt av, vi snakket om han senest dagen før hun døde. Vi snakket om julen og skulle være sammen nyttårsaften. Ingen av oss liker fyrverkeri. Dette året skulle hun være hos Per Ivar med hans venner nær Løkkeveien. Det gledet Maiken seg til.

Maiken bodde siste årene på Frelsesarmeen på Åsen, hun ønsket seg en egen leilighet et sted, sånn ble det ikke. Men det var trygt og godt forsto vi, at hun hadde basen sin der.

Som venn og sykepleier er det sårt å skrive hennes minneord, fordi jeg kjente godt til livet hennes siden barneskolealder, og enda nærere de siste 12 årene. Vi passet på hverandre, jeg var alltid bekymret for helsen til Maiken, da hun ble alvorlig syk. Jeg er både trist og glad for at hun nå har fått fred og hvile.

Det er mange i Stavanger som kommer til å savne den «bitte lille» fuglen hun ble til slutt. Hun var alltid fin i klærne, og likte å pynte seg. Den nye parfymen hun fikk av meg, varmet og luktet godt.

Jeg er sikker på at Maiken har det godt nå, jeg håper familien og venner tenker som meg. Hvil i fred kjære Maiken, en stjerne er borte for godt.

Inger Aarstad Wolla og venner