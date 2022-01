Han reiste 150 mil for å være med på livsstilsprogram i Sandnes

Roger Osmo Peltoperä har gått på diett og trent hardt de siste ukene. Med hjelp av et treningsprogram i Sandnes har han klart å gå nok ned i vekt til å gjennomføre fedmeoperasjon. I bakgrunnen er trener Karianne Espedal og fysioterapeut Tord Moen.

Roger Osmo Peltoperä forsøkte å gå ned i vekt hjemme i Karasjok, uten at det ga resultater. For halvannen måned siden reiste han 150 mil for å være med på et livsstilsprogram i Sandnes. Det har vært et sjakktrekk.

