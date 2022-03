10. februar ble Aftenbladet kalt inn på kontoret til Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Der orienterte hun og SVs Eirik Faret Sakariassen om at det politiske flertallet har bestiller full gjennomgang av barnevernstjenesten. Kommunikasjonen rundt saken har så langt ført til at barnevernssjefen og en avdelingsleder har sagt opp jobbene sine, og nå at en rekke ansatte raser mot kommuneledelsen i brevs form.