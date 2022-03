Wirak er over Preikestol-tapet – tror ennå på Nye Sandnes

Sandnes-ordfører Wirak (Ap) har skrevet brev til statsråden foran møtet om Forsand. Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) vil også møte statsråden, men har ikke sendt noe forberedende brev.

Ordfører Stanley Wirak har kommet seg over tapet av Preikestolen og har tro på at Forsand blir i Sandnes kommune. – Jeg tviler på at en statsråd vil overprøve et stortingsvedtak.

