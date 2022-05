Borgli om Chesaks Frp-nei: – Det kom litt brått på, dette

Varaordfører Pål Morten Borgli er overrasket over ultimatumet fra Marianne Chesak. – Hos oss hadde vi nok kalt inn til gruppemøte før vi kom med ultimatum, sier han.

– Jeg er litt overrasket over at hun som utenforstående stiller et ultimatum, sier varaordfører Pål Morten Borgli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden