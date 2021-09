Mediebyen velger å forhandle om Nytorget

Dersom det blir en Medieby i Stavanger, så havner den ved Nytorget. Det synes klart etter at 16 kandidater nå er redusert til en eneste.

Slik ser planene ut for den nye Mediebyen, plassert omtrent der Ungdomshuset Metropolis, det gamle politikammeret, ligger i dag.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I fem år har sentrale medieaktører i Stavanger arbeidet for å samle bransjen i en felles medieby. I vinter meldte 16 utbyggere interesse å utvikle mediebyen. Nå står bare én kandidat igjen, grupperingen som står bak utbyggingen av Nytorget i Stavanger. Dette er Hinna Park Eiendom og Stavanger Utvikling KF, som er kommunens eget eiendomsselskap.

-Strekker seg langt

Men avtalen er på langt nær i havn. Det er alltids et 0-alternativ, at man velger å droppe hele Mediebyen.

Les også Mediebyen sirkler seg inn mot Nytorget

Les også Slik kan det bli på Nytorget, men byantikvaren synes det blir for drøyt

Les også Politisk strid om frieri til Mediebyen

Arbeidsgruppen for ny medieby går i alle fall nå inn i sluttforhandlinger med den siste kandidaten ved bordet, Hinna Park og Stavanger Utvikling..

- Vi ser fram til innspurten av forhandlingene, og forventer at eierne av tomten strekker seg langt for å gi et attraktivt tilbud ikke bare til oss, men også til andre som ønsker å bli en del av Mediebyen, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Ragnar Christensen.

Fire partnere

Det er NRK Rogaland, Mediafarm, Screen Story og Stavanger Aftenblad som har stått i spissen for prosessen med å skape en medieby.

Målet har vært å lage en smeltedigel for journalistikk, teknologi, ytringsfrihet og kompetanseheving. Mediebyen skal være et viktig sted for læring, et laboratorium for journalistikk, formidling og teknologi, men også bidra til vekst og lønnsomhet.

Levende møteplass

Målet er også å gjøre regionen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. Det skal bygges et oppfinnsomt og levende miljø for publikum, de berørte bransjene, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og det offentlige.

- Vi skal skape en levende møteplass som gjør at summen av det får til sammen, er større enn det vi kan skape på egen hånd. Mediebyen skal være stedet der debatter, arrangement og live-podkaster samler regionen, samtidig som de uformelle og tilfeldige møtene mellom mennesker oppstår, sier daglig leder i Stavanger Aftenblad, Mari-Marthe Aamold.