Jevnt løp om nytt høyhus ved Stavanger stasjon

Forslaget om å bygge et nytt høyhus oppå vaktapoteket i Olav V. gate blir først endelig avgjort i bystyret.

Stein Halvor Jupskås Journalist

I utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag var det et knapt flertall for å vedta planene slik de ligger.

Flertallet besto av partiene Høyre, FNB og Frp.

12 etasjer

De øvrige partiene i Ubs, Ap, MDG, Rødt og Venstre ønsket å sende forslaget tilbake til utbygger. Beboere i de allerede eksisterende blokkene i området har protestert kraftig mot prosjektet, som blir 12 etasjer høyt.

– Vi går inn for å avvise dette. Det blir for tett og nært øvrig bebyggelse i området. Vi vil at utbygger kommer tilbake med et prosjekt som bedre ivaretar beboerne i nabolaget. Det er riktig at vi skal ha mer liv i sentrum, men vi får ikke det hvis vi ikke tar vare på de som allerede bor her, sa Sara Mauland (Rødt).

– Betydelig bedre

Egil Olsen (H) la vekt på at det er vedtatt i sentrumsplanen at det skal åpnes for høyhus i det aktuelle området.

Også Frode Myrhol FNB) mente prosjektet har blitt betydelig bedre etter at utbygger har bearbeidet sitt opprinnelige forslag.

– Det var klart alt da at det ikke var høyden som var problemet med prosjektet, men nærheten til øvrig bebyggelse. Etter min mening har de tatt hånd om dette på en god måte, sa Myrhol.

Jevnt løp

Nå er sammensetningen i kommunestyret slik at Høyre, FNB og Frp på langt nær har noe flertall. De har bare 27 av 67 representanter. Heller ikke mindretallet i Ubs har noe flertall i bystyret.

Dermed blir det partiene som ikke har plass i Ubs som blir avgjørende i kommunestyret, nemlig Sp, SV, KrF og Pp, i tillegg til Christian Wedler (uavh).