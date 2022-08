Ropte varsku om sikker­het i korte tunneler etter døds­ulykke i 2017. Men kun ett fylke skulle under­søkes

I Vestland ble sikkerheten i alle korte tunneler åpne for syklister analysert. Rogaland har aldri fått et lignende oppdrag.

Fra ulykkesstedet i Raunekleivtunnelen i 2017. En syklist omkom i tunnelen, som ligger i Vestland fylke.

Sommeren 2017 omkom en belgisk syklist etter å ha blitt påkjørt i Raunekleivtunnelen i Samnanger.

Statens havarikommisjon gransket ulykken, og konkluderte med at kombinasjonen av mørk tunnel, fartsnivå på 80 km/t, og manglende tilpasning for syklister bidro til utfallet.

De reagerte også på at risikoen for syklister og myke trafikanter i tunnelen ikke var analysert.

Aftenbladet skrev nylig at dette heller ikke var gjort i Botsheitunnelen, hvor rulleskiløper Hana Mazi Jamnik (19) mistet livet i en trafikkulykke sist uke.

Begge tunnelene er under 500 meter, og faller derfor utenfor lovverket som krever en slik analyse.

Etterlyste gjennomgang

Havarikommisjonen skrev videre i 2018 at det finnes et rammeverk for å vurdere risiko i tunneler, utarbeidet at Statens vegvesen:

«Dersom det hadde vært gjennomført en risikovurdering i Raunekleivtunnelen basert på denne rapporten, kunne sentrale risikofaktorer ha blitt identifisert, og kompenserende tiltak iverksatt».

De mente deres undersøkelse hadde vist at eldre tunneler som er åpne for syklister og som ikke går under lovverket, burde kartlegges for risiko og følges opp for «å ivareta sikkerheten».

Hordaland, som nå er i Vestland fylkeskommune, tok på seg oppgaven sammen med Vegvesenet.

Tunneler under 500 meter var altså særlig aktuelle – da de heller ikke var omfavnet av kravet til oppgraderinger i lovverket.

Lysforholdene i tunnelen blir en sentral del av etterforskningen etter dødsulykken sist uke. Fylkeskommunen har gjort beregning og jevnlige kontroller av dette.

Trengte oppgraderinger

Så sent som i fjor ble den såkalte tilrådningen – som kom fra Havarikommisjonen – lukket. Det betyr at Samferdselsdepartementet godkjente løsningene som var meldt om for å imøtekomme anbefalingene.

I en rapport skrev Vegvesenet at en arbeidsgruppe gikk gjennom tunneler som er åpne for syklister – også de som ikke går inn under regelverket.

De fant både strekninger og tunneler som hadde behov for tiltak for å bedre sikkerheten.

Vestland fylkeskommune meldte høsten 2020 at de hadde gjort oppgraderinger på dødsulykke-tunnelen og flere tunneler på strekket etter undersøkelser.

De skulle også lage en plan for alle tunneler i fylket – og hvilke som skulle prioriteres.

Aldri gjort i Rogaland

Anbefalingen om risikoanalyse av tunneler som ikke er omfattet av lovverket gjaldt kun i gamle Hordaland fylke.

Det er aldri gjort, eller anbefalt, denne typen analyse av tunneler i Rogaland under 500 meter, ifølge tunnelforvalter Bjørn Arild Fosseåen i fylkeskommunen.

De eier tunneler som ligger på fylkesveiene.

Botsheitunnelen i Strand kommune, her sett fra nord, er 200 meter lang.

– Det er et viktig fokus, men spørsmålet er jo om det er det viktigste. Vi har jo for eksempel «Tunelloppgraderingsprosjektet» nå, hvor vi oppgraderer alle tunneler omfattet av lovverket i henhold til kravene her, forklarer Fosseåen.

Total risiko for de ulike tunnelene er med på å avgjøre rekkefølgen de oppgraderes i.

Han understreker at de jobber ut ifra en nullvisjon, og at det kanskje kan svare seg med flere risikoanalyser.

Likevel er han ikke sikker på om tunneler skal være den avgjørende faktoren for flere analyser.

– Men vi har jo prosjekter over 500 meter, som for eksempel Frafjord-, Honganvik-, og Varstadtunnelen, hvor vi nå gjennomfører risikoanalyser for å se på problemstillinger knyttet til myke trafikanter, sier tunnelforvalteren, og fortsetter:

– Så er spørsmålet hvorfor dette ikke er pålagt for tunneler i alle lengder, sier tunnelforvalteren.

– Kan ikke se fordelen

Havariinspektør i Havarikommisjonen, Hege Bach, skriver i en e-post til Aftenbladet at ettersom kommisjonen selv begrenset undersøkelsen deres til den daværende fylkeskommunen, ble oppfordringen om tunnel-gjennomgang gjeldende for samme område.

Trygg Trafikk etterlyste overfor Aftenbladet en risikoanalyse av alle kortere tunneler – både eksisterende og nye.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, pekte heller på en mer målrettet vurdering av og innsats rettet mot strekninger og tunneler man vet kan være spesielt risikoutsatt:

– Fra mitt faglige ståsted kan jeg ikke se fordelen med et generelt krav om risikovurdering for alle kortere tunneler, sa Ranes.

– Det kan føre til at vi bruker mye tid og ressurser på arbeid som har lite verdi, fortsatte hun, og viste til store antallet slike tunneler som finnes.

Hvitkalket tunneler

Samferdselsdepartementer skriver i en e-post til Aftenbladet at de lukket saken etter en helhetsvurdering av jobben som var utført opp mot intensjonen i anbefalingene fra Havarikommisjonen.

Tiltakene utført inkluderte jobben arbeidsgruppen til Vegvesenet gjorde, hvitkalking av tunneler, forsterket skilting som viser alternativ sykkelrute utenfor tunnelen og varsler kjørende om syklister, samt skiltrydding ved tunnelportal, ifølge dem.

– Av økonomiske hensyn måtte likevel fylkeskommunen prioritere lovpålagte tiltak, og deretter tiltakene med høyest trafikksikkerhetsgevinst. De fleste tunneler som er åpne for syklister, men ikke omfattet av forskriftskrav, hører ikke til disse to kategoriene, skriver departementet.

Aftenbladet har spurt om departementet har vurdert om analysen av kortere tunneler var arbeid som også burde gjøres i andre regioner.

Departementet viser til at deres rolle knyttet til tilrådningene er å vurdere tiltakene er tilstrekkelige for å oppfylle intensjonen.

– Vi har en forventning om at alle som har ansvar for trafikksikkerhet, herunder både Statens vegvesen og andre veimyndigheter, tar til seg anbefalingene fra Havarikommisjonen, og på eget initiativ treffer eventuelle nødvendige tiltak på deres myndighetsområde, skriver de videre.