Alle i Sandnes fikk uvanlig papiravis mandag

Aftenbladet har satt seg ambisiøse mål i Sandnes og har styrket staben som del av en stor satsning. Mandag 25. oktober fikk alle husstander papirutgaven - som var spekket med stoff fra kommunen.

Skiltet på Ruten er midlertidig byttet ut som ledd i en reklamekampanje som startet mandag.

Mange stusset kanskje likevel litt da de fikk Stavanger Aftenblad i postkassen mandag. På den vante logoen var nemlig «Stavanger» overklistret av «Sandnes».

– Sandnes er satt sammen av bokstaver fra kjente og kjære skilt i Sandnes sentrum, som A-en fra Sandnes kebab og n-en fra den gamle kinoen. Med dette ønske vi å vise at vi er tett på byen og det som skjer der, vi er opptatt av identiteten til byen og dem som bor der og har lyst til å være med å bygge den videre, sier merkevaresjef Marie Tønnessen i Aftenbladet.

– Vi arbeider hardt hver dag her på Ruten for å oppfylle oppdraget vårt - vi skal informere om det som skjer i samfunnet, avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter, for å nevne noe. Siden vi startet denne satsningen synes jeg vi har fått til ganske mye på disse ulike områdene. Både klassiske avsløringer, viktige tematiske serier, for eksempel hvordan det var å være ung i koronaens tid og brede oversikter over lokale gårdsutsalg eller anmeldelser av rettene fra 150-ugå, sier redaksjonssjef Tommas Torgersen Skretting.

Det var også Aftenbladets Sandnes-reportere Camilla Bjørheim og Julie Teresa Rege Olsen som sto bak den sterke adoptivhistorien om Inger-Tone.

– Vi legger også stor vekt på å følge Sandnes-politikken kritisk og tett, på å dekke hendelser og det løpende nyhetsbildet. Gjennom samarbeidet med den nye Storby-redaksjonen i Aftenbladet har vi også fått enda større kapasitet til å bringe smått og stort fra byliv, uteliv og småbarnsfamilieliv, sier han.

Den kanskje største redaksjonelle satsningen så langt var nok en tre timers direktesending fra mosjonsløpet Hanatrappene Opp i august.

– Her var rundt ti medarbeidere satt på og det ble virkelig den festen for store og små som vi hadde håpet på. Dette er en begivenhet vi bare vil satse enda mer på de neste årene, sier Skretting.

Webkamera på Hanafjellet

Lørdag åpnet det nye, flotte utsiktsplatået på Hanafjellet for publikum.

– Aftenbladet vil i godt samarbeid med Hana idrettslag montere webkamera som vil vise utsikten over Sandnes fra utkikkspunktet ved Hanatrappene. Utkikkspunktet ved Hana idrettslags klubbhus er blitt et flott anlegg. Planen vår er at alle som ønsker skal kunne nyte utsikten også gjennom webkameraet. Det vil panorere og vise bilder utover Gandsfjorden og inn mot Sandnes sentrum, sier utvikler i Aftenbladet, Filip Blaauw.

Når utstyret kommer på plass, er litt mer et åpent spørsmål.

– Dessverre er det i disse tider usikker leveringstid på mye elektronikk, inkludert webkameraer. Akkurat når det kommer på plass og vil være i drift kan vi dessverre ikke love, men vi jobber for å få det opp så raskt som mulig. Imens kan du også ta en titt på Aftenbladets webkamera i Vågen i Sandnes, eller de andre kameraene i distriktet, sier Blaauw.

Få pushvarsler om Sandnes

– Webkameraene på Aftenbladet.no er en av de mest populære tjenestene vi har. Vi har allerede bilder fra trafikken, Stavanger og fjellforholdene, men har manglet denne flotte utsikten over Sandnes. Vi gleder oss veldig til å få dette på plass, sier digitalredaktør Elin Stueland.

– Noe av det mest spennende vi jobber med i Aftenbladet for tida er personalisering av nyhetene. Det er naturlig at folk vil ha relevante nyheter som angår dem. Derfor har vi blant annet et eget push-varsel for Sandnes, her sørger vi for at du får de viktigste nyhetene om Sandnes rett på mobilen din, slik at du vet hva som rører seg i byen.

For å få varsel om siste nytt fra Sandnes på din telefon trenger du å laste ned Aftenbladet-appen og skru på varsel under «Innstillinger».

Tips Aftenbladets Sandnes-redaksjon

For tiden er disse reporterne tilknyttet Sandnes-redaksjonen - tips oss gjerne:

Julie Byberg Bø 984 39 009

Hanne Undem 917 34 763

Ove Heimsvik 950 82 075

Dag-Henrik Fosse 922 01 110

Camilla Bjørheim 954 39 702

Liza Musjel 938 85 258

Pernille Filippa Pettersen 469 02 959

Tommas Torgersen Skretting (leder) 480 24 673

Julie Teresa Olsen (permisjon)

Birgitte Flote (permisjon)