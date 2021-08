Senterpartiet faller til 13 prosent på ny måling – knapt rødgrønt flertall

Senterpartiet faller for tredje gang på partibarometeret Kantar har utarbeidet for TV 2. Der får partiet 13 prosent.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har ikke grunn til å juble over TV 2s siste meningsmåling.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Hadde målingen vært valgresultatet, ville Ap, Sp og SV fått et knapt flertall på Stortinget. Til sammen får de tre partiene 86 av 169 mandater.

Dette er den tredje TV 2-målingen på rad der Senterpartiet går tilbake. Partiet mister 0,7 prosentpoeng og får en oppslutning på 13 prosent. Det er bare ni måneder siden Sp hadde over 20-tallet på flere målinger.

Det største fallet er det Kristelig Folkeparti som står for. Partiet går ned 1,7 prosentpoeng til 3,4 prosent – og er eneste stortingsparti som havner under sperregrensen for utjevningsmandater på 4 prosent.

For statsminister Erna Solberg (H) er heller ikke Høyres oppslutning gode nyheter. Partiet får 19,7 prosent, en nedgang på 1,5 prosentpoeng siden målingen for en uke siden.

Arbeiderpartiet faller 0,1 prosentpoeng til 22,7 prosent, mens SV går opp 0,2 prosentpoeng til 9,5 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik (endring fra forrige ukes TV 2-måling i parentes):

Frp 9,3 prosent (+1,6), Rødt 5,9 prosent (+0,8), MDG 5,1 prosent (-1,2) og Venstre 4,4 (+1,0) og andre partier 7 prosent (+1,4)

I gruppen «andre partier» får Demokratene 2,4 prosent og Industri og Næringspartiet 1,6 prosent.

Målingen er tatt opp mellom 16. og 20. august av Kantar for TV 2. 992 personer er spurt og 81,69 prosent har oppgitt partipreferanse. Feilmarginen er ikke oppgitt.