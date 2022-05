Lundesnippen borettslag på Ganddal ble bygget i 2008. Åtte år senere – i 2016 – begynte problemene å melde seg. Bak disse stillasene blir kledningen på endeveggene revet – bare 14 år etter at rekkehusene var nye. Trolig er dette bare starten på en større renovering.

Først trodde beboerne i Lundesnippen borettslag at noe var feil med malingen på de åtte år gamle rekkehusene. Fem år senere ble det avdekket at fukt og råte i kledningen var årsaken til at malingen skallet av. Utbygger Skanska avviser ansvar og viser til at saken er foreldet.

– Dette var ikke planen, sier Morten Precht.

Styrelederen i Lundesnippen borettslag nikker bort mot stillasene som er satt opp ved to nye endevegger – to av totalt 12 som nå får ny kledning på grunn av fukt og råte i den gamle.