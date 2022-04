Teknisk svikt førte til ferjesammenstøtet i Arsvågen: – Vi må sørge for at noe sånt ikke skjer igjen

I løpet av dagen håper Fjord1 å finne årsaken til at ferjen «Mastrafjord» gikk på land ved Arsvågen fredag ettermiddag.

Like før klokken 16 fredag hadde alle kommet seg av «Mastrafjord», etter at ferjen hadde et sammenstøt med land.

Ferjens ytre skader reparert nå, opplyser regionsleder i Fjord1, Tor Kristoffersen, til Aftenbladet lørdag formiddag.

– En sprekk helt fremme på skroget er sveiset. Det er snakk om marginale skader og ingen lekkasjer. Nå jobber vi med å finne årsaken til den tekniske svikten, sier Kristoffersen.

Dette har skjedd:

Fredag ettermiddag mistet ferjen som trafikkerer sambandet over Boknafjorden motorkraft og kjørte inn i en molo da den skulle legge til kai ved Arsvågen.

Ingen ble skadet og passasjerene kom i land etter to timer.

Hendelsen skyldtes en teknisk feil, men hvilken type feil er ennå ikke avklart.

– Vi må sørge for at sånt ikke skjer igjen

Kristoffersen blir overrasket hvis årsaken til hendelsen ikke blir kjent i løpet av lørdag.

Når «Mastrafjord» returnerer i rute er uvisst. Per nå går sambandet som normalt med reserveferje.

– Vi jobber med å bli helt sikre på årsaken. Det gikk bra med ferja, men vi må sørge for at noe sånt ikke skjer igjen.

Bra jobbet – når det først gikk galt

– Veldig godt jobbet av mannskapet når det først gikk galt, sier Iver Leren som var om bord da ferjen gikk på land.

Leren og familien var på vei til Bergen med «Mastrafjord» fredag ettermiddag. Leren forteller at sammenstøtet med land var dramatisk, men at mannskapet fort kom med informasjon og roet passasjerene.

Iver Leren var på ferja da den traff land.

– Det første jeg la merke til var at ankeret ble sluppet mens vi fortsatt var på vei i full fart mot land. Da skjønner vi at noe er galt. Så hører vi et stort brak, sier Leren.

Fikk is og brus

Leren og familien satt i bilen på dekk da sammenstøtet skjedde. Etter braket gikk han for å se hva som hadde gått galt. Da så han at ferjen lå skjevt i forhold til ferjeleiet – den hadde bommet med rundt femti meter.

– Høyttaleranlegget funket ikke. Vi hørte bare skurring og dårlige mikrofonstemmer, men mannskapet kom fort ned og ga oss beskjed om at det hadde skjedd en feil og ba oss gå opp til kafeteriaen.

Videre fikk passasjerene beskjed om at slepebåt var bestilt og at passasjerene måtte belage seg på å vente i en til to timer. De fikk også servert mat, is og brus.

– Etter en stund kom slepebåten og ting ordnet seg. Det gikk i grunnen helt greit, med unntak av at vi ikke rakk polet i Bergen før det stengte, sier Leren lattermildt.