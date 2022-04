Vil skape tusenvis av jobber på det nedlagte stålverket

Stålverket på Jørpeland er i ferd med å bli avviklet. Spørsmålet er hva som kommer etter?

Varaordføreren i Strand foreslår at kommunen skal gå inn med 5 millioner i et tomteselskap og lage en plan for ny kraftkrevende industri på stålverkstomta.

