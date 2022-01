Løpsk traktor knuste kjøkken på Tasta

Slik så det ut på kjøkkenet i Statfjordtunet etter at en traktor kjørte inn i husveggen.

Traktoren rullet ned bakken i et boligstrøk, og endte ferden i en husvegg i nabolaget. – Tenk hvor galt dette kunne gått! Vi er bare glade for at ingen ble skadet.

