Høye strømpriser piner bedriftene: Stangeland Mølle vurderer nattskift for å spare penger

Stangeland Mølle er en prosessindustriell bedrift med store, strømkrevende motorer. – Det er egentlig bare billigere å stenge ned, nå når strømmen er så dyr, sier daglig leder Øyvind Aareskjold. Til høyre innkjøpssjef Marianne Aareskjold.

Tredoblede strømregninger kom som et sjokk på Stangeland Mølle og Figgjo AS i Sandnes. Næringsforeningen nedringes av fortvilte bedriftsledere, og frykter nå for norske arbeidsplasser.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden