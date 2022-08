Stavanger gikk fra dyr til gratis SFO. Høyre vil bort fra gratis-prinsippet

– Vi ser ikke behov for at de med inntekter på over 1,5 millioner kroner skal få friplasser på SFO, sier Høyres ordførerkandidat. Dersom de borgerlige får flertall, blir det slutt på gratis fulltidsplass på SFO til alle 6-åringer i Stavanger.

