Det er bosset som folk i Stavanger-regionen for mer enn 20 år siden sendte til Sele i Klepp som sørger for varmen her i det som er blitt landets 23. største kjøpesenter, Jærhagen. Senterleder Siri Øksnevad Olsen gleder seg over kortreist energi som er levert av Klepp Energi, der sjefen sjøl, Håkon Ådland, er på besøk.