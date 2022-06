– Jeg var litt skeptisk. Hvor lenge holder dette, tenkte jeg lenge. Men det holdt helt inn, forklarer Jan Kalsaas (deltager 240). Her er han nummer to til høyre i gruppen fra Team Rynkeby: Karl Bakke er nr. 210, til venstre, så følger Kjell Fredheim nr. 211 og helt til høyre ses Dag Børre Norland. De syklet Nordsjørittet for en god sak.