Unger kastet stein på biler på E39

– De var borte da politiet kom til stedet, sier Tor Helge Stavik, operasjonsleder ved Sørvest politidistrikt.

Tirsdag kveld fikk politiet meldinger om steinkasting fra ei bru over E39 på Våland. To biler skal ha fått skader på frontruta.

– Vi har fått vage beskrivelser om at det kan dreie seg om et par unger under ti år. Det gikk en del tid til politiet kom til stedet. Det skyldes blant annet at vi fikk melding seint. Den ene kjørte til politistasjonen for å melde fra om dette, sier Stavik.

Ifølge ham har politiet få opplysninger å jobbe med i saken, men han advarer på det sterkeste mot den type atferd:

– Vi tenker at dette stein gjennom lufta mot biler i høy fart kan være livsfarlig, sier operasjonslederen.