Åtte av ti leser avisen hver dag – de fleste gjør det på mobilen

Færre leser nyheter etter pandemien, viser ferske tall. Aftenbladets lesertall holder seg stabile, men har vekst i antall mobilbrukere.

Aftenbladet opplever en vekst i samlet lesertall på mobil mot forrige måling.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I de nye tallene fra andre kvartal oppgir 81 prosent at de leser minst én avis daglig. 70 prosent av konsumet skjer nå via mobilen.

Totalt går den digitale dekningen fram med 0,5 prosent til 73 prosent fra samme periode i fjor. Totalt sett opplever flere av mediehusene nå en tilbakegang, og de redaktørstyrte mediene møter konkurranse fra blant annet strømmetjenestene i kampen om folks tid.

– Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding.

VG klart størst

Blant de norske mediehusene er VG fortsatt størst med en daglig dekning på 1,9 millioner brukere, men mediehuset har en nedgang på rundt 5 prosent fra samme tid i fjor. NRK er nest størst med 1,45 millioner daglige brukere, omtrent det samme som i fjor.

Dagbladet og TV 2 øker begge med henholdsvis 4,5 prosent og 5,1 prosent og hadde 1,3 millioner og nær 950.000 daglige brukere hver i andre kvartal.

Schibsted-avisene merker en liten nedgang i antall lesere, etter pandemiens svært høye tall.

I likhet med flere andre aviser i Schibsted, merker også Aftenbladet at lesertallet holder seg noenlunde stabilt, sammenlignet med ett år tilbake.

Mobil vokser

I september i fjor hadde Aftenbladet 118.800 lesere digitalt, i år på samme tid er tallet 118.400.

Kjersti Sortland Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad

Aftenbladet opplever en vekst på mobil, hvor vi nå har 94.000 daglige lesere. Dette er 4000 flere enn i første kvartal dette året.

– Det er gledelig at Aftenbladet har en vekst på mobil mot forrige måling, sier Kjersti Sortland, sjefredaktør i Aftenbladet.

Når det gjelder Aftenbladet totalt, som gjelder papir, mobil, pc og nettbrett, er tallet nå 154.300, som er en nedgang fra samme tid i fjor, da tallet var 160.300.

Fra første til andre kvartal i år har det totale lesertallet gått ned med i underkant av 1000.

Hun legger til:

– For oss i redaksjonen er det inspirerende og et visst alvor over å være nyhetskilde for 154.300 daglige lesere. Vi skal anstrenge oss hardt for å utvikle oss og fremstå som en best mulig nyhetsavis, også i fortsettelsen.

Aktive nyhetsbrukere

81 prosent leser minst én avis digitalt eller på papir daglig, ifølge Mediebedriftenes landsforening.

– At 8 av 10 hver dag bruker innhold fra norske redaksjonelle medier, viser at mediene er en viktig del av folks hverdag og at nordmenn fortsatt er aktive nyhetsbrukere, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.