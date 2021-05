Stavanger-barnehager kan gi gebyr når foreldre henter for seint. Nå vil kommunen rydde opp

Tobarnsmoren fikk først advarsel, deretter bot for å hente for seint på rødt nivå. – De som jobber i barnehagen syns det er kjipt, og jeg fikk ikke kabalen til å gå opp. Utrolig vanskelig, sier hun til Aftenbladet. Tommy Ellingsen

Minst 17 barnehager i Stavanger kan gi foreldre barnehage gebyr for å hente for seint. Kommunen mener det ikke er hjemmel for praksisen og vil ordne opp.

