Lysbakken lover skattesjokk for de rike

SVs partileder Audun Lysbakken går til valg på billigere tannlege, gratis SFO – og høyere skatt for de rike.

SVs partileder Audun Lysbakken holdt fredag åpningstalen på SVs landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Johan Falnes

– Festen til de rike er snart slutt.

Det var partileder Audun Lysbakkens spådom da han holdt åpningstalen på SVs landsmøte fredag.

På landsmøtet skal SV vedta et nytt partiprogram der det legges opp til høyere skatt for de med høye inntekter. I tillegg skal skattenivået opp på formue, arv, utbytte og eiendom.

– Om SV får makt, da går skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været, sa Lysbakken.

Ifølge ham har statsminister Erna Solberg (H) «rigget» skattesystemet for de rike.

Vil skjerme lave inntekter

Lysbakken vil ikke sette noe tak for hvor mye det samlede skatte- og avgiftsnivået skal øke.

I stedet viser han til SVs alternative statsbudsjett for 2021. Der gikk SV inn for å øke skatteinntektene til staten med 22 milliarder kroner.

– Men vi vil ikke binde oss til noe tall, sier Lysbakken til NTB.

Han advarer mot å legge for stor vekt på det samlede skatte- og avgiftsnivået. Men folk med lave inntekter skal skjermes.

– Det som er interessant for folk, er fordelingen av skattene, sier Lysbakken.

– Vårt skatteløfte er at folk med en inntekt under 600.000 kroner skal få uforandret eller lavere skatt og komme ut i pluss, også når du regner inn avgifter, sier han.

Dyre valgløfter

I landsmøtetalen varslet Lysbakken også at SV vil prioritere to reformer framover:

* Tannhelse til en rimelig pris for alle. Dette skal innføres gradvis over to stortingsperioder og vil ifølge Lysbakken ha en prislapp på 7–8 milliarder kroner.

* Gratis SFO i hele landet. I kommende stortingsperiode vil SV gå inn for gratis halvdagsplass, noe som vil koste anslagsvis 5,4 milliarder kroner. Gratis heldagsplass har ifølge SV en anslått kostnad på 8 milliarder kroner.

Hvis du brekker en finger, tar staten det meste av regningen, påpekte Lysbakken. Men hvis du brekker en tann, må du betale selv.

– La oss tette dette største hullet i velferdsstaten. Forbrukslån for å fikse tennene er ikke en velferdsstat verdig, sa Lysbakken.

Ifølge ham er SVs langsiktige mål at tannhelse ikke skal koste mer enn andre helsetjenester.

– Vi skal starte med de eldste og de yngste, og så gradvis senke egenandelene for alle.

Kulturkrig

Lysbakken tok også et oppgjør med Fremskrittspartiet, som ifølge ham egger til kulturkrig i Norge.

– Jeg har en hilsen til Sylvi Listhaug. Jeg vet hva du pønsker på. Du har ikke lyst til å snakke om Forskjells-Norge. I stedet for å snakke om det som virkelig sliter samfunnet vårt fra hverandre, vil du gjerne snakke om en lærer som ikke er entusiastisk nok for julegudstjenesten. Eller en forsker som har forsøkt å skrive noe på en kjønnsnøytral måte. Eller noen flyktninger som du kan stenge grensene for, sa Lysbakken.

Ifølge ham vil ikke SV la Fremskrittspartiet slippe unna med dette.

– Det blir ingen kulturkrig. Det blir et forskjellsvalg, sa han.

Kjøttkakekrig

Men Lysbakken hadde også en advarsel til MDG og Senterpartiet.

– Altfor ofte blir miljøkampen framstilt omtrent sånn som dette: I det ene hjørnet: vegetarianerne og syklistene. I det andre hjørnet: de som liker kjøttkaker og bil. Våre venner i MDG og Sp er ganske gode på å dyrke den konflikten der. La ikke klimakampen bli en kjøttkakekrig, et spørsmål om identitet. Det er systemet som er problemet, sa Lysbakken.

Ifølge ham skal ikke SV være et parti som blander seg opp i hvordan folk lever.

– Vi løser ikke klimakrisen med å påføre enkeltpersoner klimaskam, sa Lysbakken.

– Kjør gjerne dieselbilen til valglokalet når du skal stemme SV.