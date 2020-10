Kommuneoverlegene forklarer de nye anbefalingene

Kan tre familier samles? Telles et par som en husstand? Kommuneoverlegene forklarer hva de nye rådene fra regjeringen innebærer.

Foto: Jon Ingemundsen

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Mandag kom nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen. Et av rådene er å ikke samle flere enn fem personer i private hjem. De siste dagene har Aftenbladet fått en rekke spørsmål fra lesere om anbefalingen og hva den egentlig innebærer.

Blant annet om alle fra sammen husstand regnes som en person? Kan flere familier med barn samles? Og hva er en anbefaling kontra en forskrift?

– At ikke flere enn fem personer kan samles hjemme er en anbefaling, altså et råd, og ikke et påbud. Det vil si at det ikke er noe straffeansvar ved å bryte anbefalingen, sier kommuneoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik.

– Må man følge et råd?

– Nei, det må man ikke. Men folk bør reflektere rundt om det er klokt å avvike fra et råd. Den siste tiden har smitten kommet fra hovedsakelig to steder: Gjestearbeidere og etter familiesamlinger. På selskaper og sammenkomster med familie er det vanskelig å følge reglene om avstand og fysisk kontakt. Det er fullt forståelig, men da sprer smitten seg lettere.

Fakta Dette er de nye nasjonale tiltakene: Mandag ettermiddag la regjeringen frem nye nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. De nasjonale tiltakene skal vare frem til desember. I tillegg åpnes det opp for at kommunene kan innføre strengere tiltak, dersom det er behov for det.

Det anbefales at det ikke er mer enn fem gjester i private hjem. Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere.

Det anbefales å redusere antall private kontakter i løpet av en uke.

Antall personer som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.

Arbeidstagere fra andre land som skal arbeide i Norge, må teste negativt hver tredje dag for å unngå karantene.

Arbeidstagere fra land EU definerer som røde (mer enn 150 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger), må i ti dagers karantene ved innreise til Norge.

Kommuner med mye smitte får anledning til å innføre enda strengere regler enn det som gjelder nasjonalt. Les mer

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, mening er tydelig: Følg anbefalingene til regjeringen! Foto: Jarle Aasland

Hva menes med samme husstand?

Det anbefales at det ikke er mer enn fem gjester i private hjem. Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere.

– Med egen husstand menes de som sover i samme hus. voksne barn som bor andre steder, er ikke en del av husstanden per definisjon, sier Torvik.

– Det står at dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Betyr det i prinsippet at fem familier kan samles og at alle husstandene defineres som en person?

– Nei. Anbefalingen sier at hvis alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier med barn kan møtes. Ifølge rådene er det ikke rom for en tredje familie.

– Teller barn med som en av fem?

– Ja. Hvis du inviterer to voksne fra ulike husstander som begge har med seg ett barn hver, telles disse som fire personer. Da blir den som inviterer nummer fem.

Kommuneoverlege i Hjelmeland, Bjarte Sørensen, mener poenget med anbefalingen forsvinner hvis flere enn fem samles. Foto: Jan Inge Haga

Regnes ikke som en

Kommuneoverlege i Hjelmeland, Bjarte Sørensen, forklarer at foreldre eller par ikke kan regne seg selv som en, selv om de bor i samme husstand.

– Hvis familier og par begynner å regne seg selv som en kan i prinsippet svært mange mennesker være samlet i et hjem. Det er ikke det som er meningen med anbefalingen. Hele poenget med denne anbefalingen er å redusere antall personer som er samlet i private hjem og på fritiden generelt. Rådet er ikke ment for at man skal tolke fem familier som fem personer, sier Sørensen.

– Hva med barnefamilier?

– Familier med flere barn har gjerne flere kontaktflater i utgangspunktet. Særlig hvis man har barn i barnehage og skole og i ulike kohorter. Man vil gjerne unngå mange krysninger, særlig at kohorter blandes.

– Hva med familier som er mye samme på fritiden til vanlig. Kan de fortsette å treffe hverandre selv om de er mer enn fem?

– Det samme gjelder for dem. Begrens antall personer du treffer - både hjemme og på fritiden generelt.

–Hvis smitten sprer seg kan vi risikere at det blir en jul med sterke begrensninger. Får vi slått ned smitten nå, kan vi forhåpentligvis ha en sosial julefeiring, sier Hans Petter Torvik. Foto: Jarle Aasland

Hva er hensikten med anbefalingene?

– Denne anbefalingen kommer fordi det er et økende smittepress både regionalt og nasjonalt. R-tallet er over en og man ønsker sterkt at R-tallet (reproduksjontall/smittetall) er under en. Når R-tallet er under en vil smitten være stabil eller gå nedover, sier Sørensen.

– Hvorfor er det effektivt å begrense antall kontakter i uken?

– Fordi det hindrer smitten i å spre seg til mange, det blir færre nærkontakter og mindre villsmitte.

Torvik mener alle må tenke seg grundig om i ukene fremover.

– Hele hensikten er å tenke seg grundig om å ha færre sosiale kontakter. Disse anbefalingene vil ikke gjelde i mange måneder fremover, men i en periode for å slå ned smitten. Vi befinner oss på et vippepunkt, sier Torvik, som mener en av konsekvensene av å bryte rådene er strengere restriksjoner.

– Kommunene kan komme med regionale forskrifter som kan være strengere enn de nasjonale. Vi følger med dag for dag og snakker flere ganger i uken om det er nødvendig å iverksette flere tiltak.

Hvis smitten fortsetter å øke kan strengere krav komme til uteliv, private forsamlinger og arrangementer.

–Hvis smitten sprer seg kan vi risikere at det blir en jul med sterke begrensninger. Får vi slått ned smitten nå, kan vi forhåpentligvis ha en sosial julefeiring.