– Pandemien gjør ungdommene enda mer sårbare

Sanna Rana (18), ung ordfører i Sandnes, fortviler over forslaget om å kutte tre av ni stillinger hos ungdomsteamet, som aldri har fått flere henvendelser fra ensomme og utrygge ungdommer.

Sanna Rana (t.v), Daniel Karlsen og Feben Getachew vil få politikerne til å forstå at de må prioritere ungdomsteamet som jobber for bedre psykiske helse blant de unge. Foto: Jon Ingemundsen

Tenk deg tilbake til mars. Skolene stengte dørene, husets ungdom trakk inn på rommet, lukket døren og mange kjente på et enormt savn etter venner og klassekamerater.

– Vi holdt på å gå på veggen før sommeren og nå er vi på vei inn i en ny nedstengning. Vi blir isolerte og ensomme. Jeg har verdens beste familien, men også jeg kjente på et enormt savn etter venner. Det var tøft, forteller Sanna Rana.

Det blir raskt synlig hvem som ikke er en del av gjengen når sosialiseringen skal skje i små grupper.

– Jeg synes det var tøft og jeg kjenner mange som synes det var enda tøffere. Det er så lett å føle seg ekskludert når beskjeden er at vi bare skal møte noen få faste venner, sier Daniel Karlsen (18).

Sanna Rana (18), ung ordfører og leder av ungdommens kommunestyre i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

– Akkurat det vi trenger nå

Korona og ensomhet har vært den store snakkisen i vennegjengen helt siden mars. En ny koronabølge skylder inn over Sandnes, samtidig med at rådmannen foreslår å kutte fra 9 til 6 stillinger, tilsvarende 2,1 millioner kroner, i ungdomsteamet.

– Ungdomsteamet er akkurat det lavterskeltilbudet ungdom trenger nå. Her kan vi banke på ei dør eller sende en snap uten at vi trenger henvisning, forklarer Rana. Nå snakker hun nærmest på inn og utpust. Hun er fortvilet.

– Jeg forstår bare ikke hvorfor det skal kuttes her. Ungdommens bystyre la frem en liste over hva vi mener er det viktigste prioriteringene for barn og unge. Psykisk helse og ungdomsteamet sto øverst på denne listen, sier Rana.

Ungdomsteamet jobber for å motvirke ensomhet og fremme god psykisk helse for ungdommene i Sandnes, og ledes av Randi Nerheim. Hun oppsummerer konsekvensene av kutt i en setning.

– Ungdommene må vente lenger på hjelp og vi blir mindre tilgjengelige for dem som trenger oss mer enn noen gang.

Hun utdyper.

– Pandemien gjør ungdommene enda mer sårbare. Vi opplever at trykket øker og har mer enn nok å gjøre fra før. Nå vil de kutte tre stillinger. Jeg forstår det ikke, sier Nerheim.

Sammen med Rana har hun laget en liste med konsekvenser:

Ungdom må vente lenge på hjelp, utvikler større vansker og får et dårligere tilbud.

Lite mulighet til å forebygge rus og kriminalitet.

Lite tilgjengelig på skoler, fritidsklubber og i sentrum.

Færre kurs, grupper og foredrag for ungdom, foresatte og viktige andre.

Dårligere samarbeid mellom de som er viktige for ungdommen.

Daniel Karlsen (t. v), Feben Getachew og Sanna Rana frykter ungdommen går en ny tøff tid i møte dersom videregående skoler stenges ned igjen. Foto: Jon Ingemundsen

Kjente ansikter

I dag har ungdomsteamet seks ungdomskontakter som besøker skoler, ungdomsklubber og steder der ungdom henger. De har blitt et kjent ansikt for mange unge. Og her ligger hele nøkkelen, ifølge Nerheim.

– Det er så viktig å være et kjent ansikt. Skal ungdom ha tillit til å fortelle oss de vanskelige tingene, må vi være der over tid, forklarer hun.

Fortvilte ungdommer, foreldre, helsesøstre og lærere tar ofte kontakt.

– Etter høstferien har pågangen vært så stor noen må vente på hjelp. Vi har ikke lov til å ventelister, men nå har vi flere saker på vent og det er et økende problem, sier Nerheim.

Angst og ensomhet er stikkord som går igjen hos mange av dem som tar kontakt.

– De føler seg annerledes og ekskludert. Det blir ekstra synlig når vi oppfordres til å møtes i små grupper. De som ikke bli inkludert blir mer synlige og sårbare.

I ungdomsteamet jobber psykologer, politi, barnevernspedagoger og sosionomer. Sammen med helsesykepleierne på skolene, er det ungdomsteamet som utgjør det psykiske helsetilbudet til ungdom i kommunen. Kuttes tre stillinger vil tilbudet reduseres dramatisk.

– Det blir svært begrenset hva vi får til. Vi må legge kabalen på ny, sier Nerheim.

Ikke lovpålagt

Toril Kind, kommunaldirektør for oppvekst barn og unge, forklarer at innsparinger må tas på områder som ikke er lovpålagt.

– Det betyr dessverre at vi må kutte i tiltak vi har etablert med tanke på tidlig innsats. Vi har i denne omgang skjermet de yngste barna og barnefamiliene, som også får hjelp av Ressurssenter for barn og familie. Dermed tas kuttet på ungdomsteamet, sier Kind.

Ingen ansatte blir oppsagt som følge av stillingskuttet, men vikariater som går ut blir ikke forlenget.

Leder i oppvekstutvalget Kristoffer Birkedal (Frp), sier politikerne i disse dager vurderer alle foreslått kutt opp mot hverandre.

– Vi vet at ungdomsteamet gjør en helt fantastisk jobb og leverer et lavterskeltilbud. Det skal de fortsette med, spørsmålet er i hvor stor grad man kan gjøre det med tidene vi nå er inne i, sier han.