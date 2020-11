Hvor er det utrygt å sykle i Stavanger og Sandnes?

Vi ønsker dine innspill.

Roar Børresen er sykkelkoordinator i Stavanger kommune. Foto: Kristian Jacobsen

Aftenbladet ønsker å kartlegge hvilke strekninger i Stavanger, Sandnes og omegn som oppleves som utrygge for syklister.

Stavanger har målt: Smalt på Hinnaruta

Stavanger har som første by i Norge gjennomført avstandsmåling mellom bil og sykkel for å kartlegge hvor tett bilistene kommer på syklistene.

I løpet av ni uker i fjor syklet 25 syklister 438 turer i Stavanger på totalt 3120 kilometer.

Syklene var utstyrt med sensorer som viste at det ble foretatt 5101 forbikjøringer av syklistene i prosjektperioden.

Av disse forbikjøringene målte kun 43 passeringer 60 cm eller mindre.

Deltakerne var hverdagssyklister mellom 20 og 60 år, og brukte sykkel som transportmiddel til jobb eller treningstur.

– Våre målinger viser at det på noen få steder er for liten avstand mellom syklist og motorkjøretøy. Et eksempel er der sykkelfeltet er smalere enn 150 cm som på enkelte strekninger på Hinnaruta. Det betyr ikke nødvendigvis at passeringen er farlig, men vi konkluderer uansett med at dette kan oppleves som ubehagelig og at det derfor bør utbedres. Ellers viser våre data at kjørende er flinke til å holde avstand til syklister i Stavanger, sier Roar Børresen, leder for sykkelsatsingen i Stavanger.

Mye på kartet i Sandnes

Kenneth Flesjå er leder for sykkelsatsingen i Sandnes kommune.

Han tror fort disse veien vil skille seg ut:

Strandgata

Oalsgata

Løwenstrasse

Hoveveien

Jærveien

Kenneth Flesjå er sykkelkoordinator i Sandnes kommune. Han tror fort flere sentrale veier inn mot Sandnes sentrum kan merke seg ut på sykkelkartet. Her er han på sykkel sammen med kona Gunn Rita Dahle Flesjå. Foto: Pål Christensen

– Strandgata blir bussvei men oppgraderes samtidig for syklister. Oalsgata knyttes opp mot sykkelstamveien, men påkoblingspunkt må vi rydde opp i og vi ser på mulighet for å knytte bydeler tettere sammen. Løwenstrasse har en del rekkefølgekrav, der er det en prosess på gang nå som vi jobber med. Hoveveien er et større prosjekt. Deler av Hoveveien er ganske bra, men når det nærmer seg sentrum ser vi at den ikke er bra nok. Jærveien vil bli bedre, men det skjer mer gradvis med utviklingen av sentrum.

– Når du oppsummerer disse veiene sier det seg selv at på sikt vil det bli bedre, sier Flesjå