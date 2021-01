– Ikke gå på islagt sjøvann!

Brannvesenet, politiet og Stavanger kommune får meldinger om folk som ferdes på islagt sjø. Dette frarådes på det sterkeste da denne type is ikke er sikker.

På Stavanger kommunes nettsider kan du finne ut om noen av kommunens vann er sikre. Det frarådes alltid å ferdes på islagt sjø. Foto: Pål Christensen

– Islagt sjø er strengt tatt ikke vært ansvarsområde, men vi føler ansvar og blir veldig bekymret når vi får meldinger om folk som går på islagt sjø, sier konstituert seksjonsleder i Park og natur i Stavanger, Katarina Lutcherath, til Aftenbladet.

Også brannvesenet er bekymret:

– Vi anbefaler ingen å ferdes på islagt sjø, eller vann, som ikke er målt som sikre, sier Lutcherath.

Hun påpeker, slik som brannvesenet, at is på sjø ikke blir målt og derfor ikke kan garanteres trygg.

– Det er ikke mye annet vi kan gjøre enn å be folk om å ikke ferdes. Vi har tidligere fått meldinger om at folk gikk på isen i Møllebukta. Derfor satt vi opp et skilt der, men vi har ikke sjans til å skilte hele strandlinjen.

Sjekk hvor det er sikker is

Lutcherath ber folk besøke kommunens nettsider. Der kan man finne en oversikt over hvilke vann – ikke hav – som er sikre.

Torsdag ble ikke isen i Stavanger målt fordi kommunen måtte prioritere strøing av glatte veier.

Sist måling ble foretatt på tirsdag, da var situasjonen slik:

Lauvsnesvatnet og Dalestemmen var sikker is. Det er litt sørpe og snø på isen på begge vannene.

Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger, målt 13.01.21.