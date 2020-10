Nå snus bommen på Bybrua

Arbeidene med å flytte og snu bommen på Bybrua har vært i gang noen dager. Onsdag endres innkrevingsretningen. Foto: Kristian Jacobsen

Onsdag er det slutt på bompenger for kjøring over Bybrua i Stavanger fra Hundvåg. Etter flere utsettelser er det nå endelig klart at innkrevingsretningen endres. Bommen snus slik at bompengene kreves inn mot Hundvåg.