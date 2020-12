Partiene på Stortinget forhandler om en ny pensjonsordning. Nå sliter de med å finne en løsning for årets pensjoner. Her er Per Olaf Lundteigen (Sp) og Audun Lysbakken (SV) på vei inn til oppstart av forhandlingene i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB