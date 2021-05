Regn og kulde i vente - men neste uke skal det bli fint

Det kan være greit å ha paraplyen på lur de neste dagene. Meteorologen melder om regnbyger før helgen. Carina Johansen

De neste dagene blir været litt mer ruskete her i regionen, men det er håp for pinsehelgen - og det bygges opp et høytrykk til neste uke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden