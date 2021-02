Nytt bompengeselskap overtar autopassavtalene

Ferde overlater nå autopassavtalene som bilistene har til det nye selskapet Flyt. Pål Christensen

Ferde overlater ansvaret for autopassavtalene til det nye selskapet Flyt fra og med 15. februar. Ferde vil fortsatt ha ansvar for finansieringen av bompengeprosjektene og for teknisk og fysisk utstyr ved bomstasjonene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden