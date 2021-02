Regjeringen drysser 67 koronamillioner over Rogaland

Pengene skal gå til å redde jobber og bedrifter.

Mange bedrifter har måttet holde stengt som følge av de strenge, nasjonale smitteverntiltakene. Foto: Pål Christensen

Det var regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF – og Frp – som denne uken vedtok å gi totalt 1 milliard kroner i ekstra støtte til kommunene.

500 millioner går til de kommunene som er ekstra hardt rammet av arbeidsledighet og strenge smitteverntiltak.

De siste 500 millionene fordeles på alle landets kommuner, basert på innbyggertall med en minimumutbetaling på 250.000 kroner totalt i første runde.

I en pressemelding kommer det fram at totalt 67 av disse millionene går til kommuner i Rogaland.

Slik fordeles pengene:

Eigersund: 1.357.253 kroner

Stavanger: 35.301.676 kroner

Haugesund: 3.425.855 kroner

Sandnes: 7.372.947 kroner

Sokndal: 301.030 kroner

Lund: 291.746 kroner

Bjerkreim: 256.082 kroner

Hå: 1.754.980 kroner

Klepp: 1.815.186 kroner

Time: 1.751.487 kroner

Gjesdal: 1.110.638 kroner

Sola: 2.518.538 kroner

Randaberg: 1.037.013 kroner

Strand: 1.197.592 kroner

Hjelmeland: 250.000 kroner

Suldal: 347.999 kroner

Sauda: 419.419 kroner

Kvitsøy: 250.000 kroner

Bokn: 250.000 kroner

Tysvær: 1.024.880 kroner

Karmøy: 3.889.027 kroner

Utsira: 250.000 kroner

Vindafjord: 797.935 kroner

Dette sier politikerne som har bevilget pengene

– Norsk næringsliv kjemper en hard kamp, og de skal vite at vi spiller på lag. Etter mange gode innspill fra bedrifter og kommuner, forbedrer og øker vi nå tildelingene gjennom kommunene og kompensasjonsordningen. Flere kommuner vil nå få ta del i midlene, slik at hjelpen kan nå frem uavhengig av hvilken postadresse bedriften har. Nå er det viktig at pengene kommer raskt frem til de som trenger dem mest, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) i en pressemelding.

– Vi vet at mange bedrifter nå lever på sine reserver, og håper på å klare seg frem til restriksjoner er over. Derfor er vi glad for at alle kommuner nå får midler til å sikre lokale arbeidsplasser, sier May Britt Vihovde, Venstre

– Pandemien har skapt både utrygghet og usikkerhet, og vi vet at mange fortsatt er redde for både helsa og jobben sin. Jeg er veldig glad for disse pengene som skal hjelpe virksomheter som er hardt rammet og ikke blir fanget godt opp av andre ordninger. Jeg tror de kommunene som er hardest rammet av krisen vet best selv hvor pengene trengs, men noen eksempler på virksomheter som vil kunne være aktuelle kan være bruktbutikker og attføringsbedrifter, sier statsråd Olaug Bollestad fra KrF.

– Det er en dramatisk situasjon for mange bedrifter nå, og jeg er glad for at vi har sikret flertall for å få økt kompensasjonsordningen. Håper pengene gir mange et nødvendig pusterom. Nå handler det om å få så mange som mulig gjennom pandemien og over til normalen, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen i Frp.