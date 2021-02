Mandag sendte Jenny Klinge (Sp) dette spørsmålet til justisminister Monica Mæland: «Mener statsråden at regjeringen har oversikt over de ulike etatenes maktbruk i barnevernssaker, både regelverk og praksis, eller mener statsråden at det er nødvendig med en utredning av dette med mål om å finne forslag til forbedringer som kan hindre uforholdsmessig maktbruk fra involverte etater og unødvendig inngripen fra politiets side framover?» Heiko Junge