Jærbanen får flere avganger

Regjeringen lover penger til flere togavganger på Jærbanen. Men penger til dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø er fortsatt i det blå.

I 2025 blir det flere avganger på Jærbanen. Foto: Jarle Aasland

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I den nye nasjonale transportplanen fra 2021–2033 setter regjeringen av i overkant av 500 millioner kroner til utbedringer på Jærbanen, melder NRK.

Oppgraderingen skjer trinnvis:

Trinn 1: Fire avganger i timen mellom Ganddal og Stavanger fra 2025. Vendespor ved Ganddal, kommunedelplan. Prosjektet er bundet, og er sikret gjennomføring. Det er satt av om lag 300 millioner kroner til dette i første planperiode.

Trinn 2: Seks avganger i timen mellom Stavanger og Skeiene stasjon. Økt kapasitet på Stavanger stasjon, utredning. Det er satt av i overkant av 200 millioner kroner til dette i neste NTP. Størstedelen av dette er fordelt til første planperiode.

– Vi har sett en veldig positiv utvikling på Jærbanen de siste årene og passasjertallene har økt med nærmere to millioner siden 2012. Det viser at folk vil kjøre tog, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

Han nevner flere utbedringer som har bidratt til flere avganger og flere passasjerer; utbedring av stasjoner/plattformer, fornyelse av kjøreledning, økt togkapasitet. Det er også satt inn flere avganger på Sørlandsbanen som skal gi et bedre tilbud til pendlere sørover.

Regjeringspartiene Venstre, KrF og Høyre setter av i overkant av 500 millioner kroner til Jærbanen i Nasjonal transportplan. Iselin Nybø (V), Aleksander Stokkebø (H), Olaug Bollestad (KrF).

Hva med dobbeltspor?

Men en samlet region vil nå ta toget videre. Seks kommuner – Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå, Eigersund samt Rogaland fylkeskommune – bevilget i fjor 3 millioner kroner hver til planleggingen av dobbeltsporet, slik at Bane Nor fikk en gave på 21 millioner kroner for å gjøre den jobben som nå utføres på Bryne. I tillegg har Jernbanedirektoratet bidratt med midler.

Samferdselsutvalget i Rogaland har vedtatt at dobbeltpor på Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø er en av flere prioriterte prosjekter fra Rogaland som bør inn i Nasjonal Transportplan 2022–2033.

–Dobbeltspor til Nærbø er fortsatt målet og derfor er det satt av 21 millioner kroner i årets statsbudsjett til planlegging og avklaring rundt en forlengelse av dobbeltsporet. Vi øker frekvensen sørover skritt og skritt med et klart mål om å bygge dobbeltspor helt til Nærbø, sier Stokkebø.

Han minner om at regjeringen også har brukt 140 millioner kroner til å fornye kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund-Stavanger. Tiltaket gir blant annet bedre driftsstabilitet med lavere feilfrekvens, bedre oppetid, høyere punktlighet og regularitet på strekningen.