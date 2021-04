– Jeg har så lyst til å treffe igjen ungene på bildet

En lørdag i 1969 reiste Anna Ingeborg Valand på bytur til Stavanger for å gå på salg. I alle år har hun grublet på hvem ungene var som hun hjalp etter at de falt i Breiavatnet.

Anna Ingeborg Valand (76) og Johan Omdal med fire år gamle Jan. Overkonstabel Olav Stene bærer søskenbarnet Tone på tre år inn på politikammeret. (Faksimile fra Aftenbladet 1969) Foto: Leif Berge

Lørdag 6. juni 1969 var en varm dag. Anna Ingeborg Valand og moren tok et tidlig tog til Stavanger. Egersunderne hadde lest om sommersalg. De gikk av toget og skrådde over gaten for å følge fortauet langs Breiavatnet.

– Da hørte vi noen som grein sårt. Så ser vi det er to unger. De hadde falt i Breiavatnet. Det er tidlig lørdag og lite folk ute.

Ungene klarte ikke å gjøre rede for seg, men egersunderne visste at de ikke var langt unna politistasjonen. Før de nådde fram dukket det opp en politibil. Ut kom en mann med en påfallende kjent dialekt for kvinnene sørante.

– Vi får ta dem med i bilen, forklarte politikonstabel Johan Omdal på brei Haua-dialekt.

Liten tulle

Anna Ingeborg Valand har aldri klart å slippe historien, selv om det begynner å bli noen år siden 1969.

– Jeg har i alle år hatt lyst til å få vite hvordan det gikk med disse ungene. Særlig gutten er jeg nysgjerrig på, siden det var ham jeg tok meg spesielt av.

Tilfeldighetene gjorde at Aftenblad-fotograf Leif Berge ble stanset av politiet. De lurte på om han hadde sett to unger i pyjamas. Berge ba om å få bli med i cellebilen og ble plassert bak gitteret.

«Og der kom en dame. Og en gutt. Det vil si, de kom ikke, hun slepte ham etter seg. Han var naken. Slepingen foregikk i retning politikammeret,» forklarte fotograf Berge.

Damen var altså Anna Ingeborg Valand. I 1969 fikk ikke avisen med seg navnet henne. Gutten ble tatt med inn på politikammeret. Litt etterpå kom overkonstabel Olav Stene med «en liten tulle innbadla i noe tøy». Hun var blitt reddet fra å drukne av Jan Bjerke fra Spilderhaugsmuget. Han hadde så vidt sett hodet hennes over vannet da han hoppet uti.

Tone og Jan på politikammeret mens politiet forsøkte å finne foreldrene. Foto: Leif Berge

Hvem er dere?

Politiet klarte å få ut av ungene at de het Jan og Tone, men det var foreløpig alt. Den gang fikk tydeligvis Aftenbladet være med politiet mens de arbeidet, noe som nok har forandret seg en smule med årene.

Slik foretok konstabel Omdal «forhøret:

– Hva heter du mer enn Jan?

– Jan, vel.

– Mer?

– Jan, vel.

– Hvor bor du?

– Langt.

Så prøver Politi Omdal seg med et lurespørsmål.

– Hvor pleier dere kjøpe iskrem henne?

– Langt.

Nøyaktig de samme svarene kom fra Tone. Så hva hadde hendt? Etter hvert klarte politiet å rulle opp litt av historien. Varm sommerdag. Fri. Vi går til byen og bader. Jan husker ikke hvorfor han kastet klærne, og Tone husker ikke hvorfor hun hadde på seg Jans klær da hun ble reddet opp av vannet.

Vil møtes

Så ringer telefonen på politikammeret. Har politiet sett to unger som har rømt hjemmefra? Han er fire og hun er tre år.

Politibetjent Johan Omdal husker godt hendelsen. Det gjør alltid inntrykk når unger er involvert. I 52 år har han hatt lyst til å møte igjen Jan og Tone. De må i dag var midt i 50-årene.

– Det hadde vært gøy, sier han og legger ettertenktsomt til. - Det er jo en mannsalder siden episoden. Jeg trodde jeg hadde bildet, men det har jeg ikke. Jeg håper Aftenbladet kan få til å arrangere et møte. Så vidt jeg husker bodde ungene på Storhaug.

Sokndølen Johan Omdal har adresse Sola, men på Haua er det mange som tenker på ham som assisterende vaktmester på Sogndalstrand kulturhotell der broren Jan Oddvar og svigerinnen Eli regjerer. Men det er en helt annen historie.

