Par måtte reddes ned fra tur til Selvikstakken

Natt til lørdag måtte frivillig mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp rykke ut for å assistere et par på tur.

Publisert: Publisert: I dag 07:09

Julie Teresa Olsen Journalist

Kvinnen og mannen var på vei til Selvikstakken da de ikke fant veien hjem i mørket, melder politiet.

Røde Kors og Norsk Folkehjelp dro ut like over midnatt for å finne paret. De ble funnet rundt tre timer seinere og hjulpet ut av området.

Selvikstakken ligger i Sandnes kommune.