Cynthia Koffi Nielsen om rasismen i Norge: - De grunnleggende holdningene må endres

Nettet koker etter at afroamerikaneren George Floyd ble drept av en en hvit politimann i USA. Cynthia Koffi Nielsen (37) og Seleman Abbas (27) har begge opplevd hverdagsrasisme i Stavanger. Nå peker de på konkrete ting som kan endre folks holdninger i Norge.

Cynthia Koffi Nielsen (37) vil at folk skal åpne øynene og lese seg opp på black lives matter-kampanjen og rasismen som skjer rundt oss. Kunnskap er med på å endre holdninger, mener hun. Foto: Privat

Du hører nok mye om situasjonen i USA. Svarte mennesker som blir behandlet annerledes enn hvite. Historien er lang og vanskelig, og strekker seg tilbake til slavehandeltiden. Selv om tilstandene ikke er de samme i Norge, opplever mennesker rasisme her og.

– Jeg blir irritert når jeg må forklare noen at rasisme faktisk finnes i dag. Det er de sosiale strukturelle konstruksjonene som må endres. Vi blir nedgradert til hudfargen vår - så fort noen ser oss, har de fordommer. De grunnleggende holdningene må endres, og jeg er veldig glad for engasjementet som vises nå, sier Cynthia Koffi Nielsen.

Alle har ansvar

Cynthia Koffi Nielsen sier at USA har skapt et bilde svarte mennesker gjennom media og underholdningsbransjen som påvirker mange. Kampen har pågått i USA i flere år, men Koffi Nielsen mener alle har et ansvar - også i Norge.

– Jeg har vært taus lenge nok nå. Vi alle må stå sammen i denne kampen. Det skjer kanskje ikke meg, men jeg må også tørre å snakke høyt om rasismen. Det kan være vanskelig her i Norge siden rasismen ikke er like direkte som i for eksempel USA.

Bare en kvote

Koffi Nielsen jobber som veileder for unge arbeidssøkere på Nav. I tillegg er hun modell, og mor til to jenter på seks og ti år. Hun vokste opp i Elfenbenkysten, der hun var en del av majoriteten, studerte i Frankrike og endte til slutt opp i Norge som minoritet.

– Om du vil dele eller ei, så har du uansett et ansvar som en ambassadør. Når du er en minoritet, blir du tatt som representant for en hel gruppe, forklarer hun.

Hun har opplevd hverdagsrasisme. Som modell i Frankrike var hun alltid en kvote. Alle de hvite modellene, hun som den svarte. Døtrene har opplevd at ukjente vil ta på håret deres fordi de er nysgjerrige.

– Jeg er selvfølgelig redd for at jentene mine skal oppleve rasisme. Derfor må jeg trygge dem og være ærlig. Jeg har fortalt dem at noen kommer til å se på dem og tenke at de er mindre verdt på grunn av hudfargen de har, sier hun.

N-ordet

Seleman Abbas (27) er en elektronikkingeniør som er oppvokst i Burundi i Øst-Afrika. Han kom til Norge som 7-åring på grunn av borgerkrig i hjemlandet. Abbas er som Koffi Nielsen veldig glad for all oppmerksomheten rasismesaken nå får.

– Folk er redde for at det skal skje dem noe. Jeg har vært bartender og erfart at noen er nedlatende. Jeg opplevde at det var en på en fest som som kalte meg neger hele kvelden. Han mente det ikke vondt, men ordet er negativt ladet og har en lang historie bak seg. Da opplyste jeg han om at det ikke var greit. Folk må lese seg opp, sier han.

Cynthia Koffi Nielsen har opplevd å få slengt ordet etter seg på gata av vilt fremmede.

– Jeg ble sjokkert. På det tidspunktet var jeg kanskje naiv, men da ble bildet mitt av fine Norge og Stavanger knust, sier hun.

Seleman Abbas (27) er en av mange svarte som har opplevd rasisme, men han syns det likevel er viktig å vise at det ikke er alle som diskriminerer. Foto: Privat

Sånn burde du bidra:

Begge er klare på hvordan man kan bidra positivt i kampen som nå pågår.

Vær klar over at rasisme ikke kun omhandler vold og hatefulle ytringer mot svarte - det gjelder også våre grunnleggende holdninger

Les deg opp på temaet (noen søkeord: black lives matter, white privilege, bias, rasisme, diskriminering)

Still deg selv spørsmål - «har jeg noen fargede i omgangskretsen min?», «hva tenker jeg når jeg møter en svart person på gata?»

Bli kjent med nye folk, inkluder alle

Spør hvis du lurer på noe

Tobarnsmor Cynthia Koffi Nielsen har også noen tips til foreldre:

Vær gode forbilder for barna dine

Ha venner av alle mulige opphav

Lær barna å se andre

Kjøp dukker som ikke ser ut som dere

Introduser barnet for bøker med folk av annen farge

Snakk om rasisme og holdninger med barna

Diskriminert i jobbsammenheng

Både Abbas og Koffi Nielsen forteller at det kan være vanskelig å få jobb med et utenlandsk navn. De opplever at søknader fra mennesker med utenlandske navn blir lagt nederst i bunken.

– Jeg har hørt om at flere med utenlandske navn faktisk endrer navn til noe som hører mer nordisk ut for å få jobb. Det er ikke slik at de faktisk vil bytte, men de føler at de må for å i det hele tatt bli vurdert som kvalifisert i jobben, sier Koffi Nielsen.

Hun påpeker at hun selv syns det er viktig å beholde identiteten og at hun vil være synlig som svart kvinne.

Hverdagsrasismen er gjerne skjult. Det er ikke noe du tenker over, men den er der forklarer Abbas.

– Når jeg skulle få tak i en utleier etter endte studier brukte jeg mitt utenlandske navn i søknader. Ofte svarte de ikke, eller så kansellerte de rett før visning. Jeg valgte derfor å flytte inn med en kompis, og brukte hans norske navn i prosessen. Da fikk vi svar på flere henvendelser, og fikk til og med svar fra de som avviste meg i utgangspunktet, sier han.

Gjelder ikke alle

Begge syns det er viktig å påpeke at det ikke er alle som har dårlige holdninger overfor mennesker med mørk hud.

– Vi er jo en familie bestående av meg som er svart, faren til barna som er hvit og barna som er en blanding. Hele familien vår har vært inkluderende fra dag en, sier Cynthia Koffi Nielsen.

Seleman Abbas er takknemlig for at de fleste han møter er inkluderende, gjestfrie og åpne. Og han trekker fram spesielt en hendelse.

– Jeg flyttet tilbake til Stavanger da jeg var ferdig å studere. Det var vanskelig å finne bolig, og jeg hadde ingen familie jeg kunne bo hos på daværende tidspunkt. Da var det en kompis og moren hans som tilbydde meg å bo hos dem inntil jeg fant meg et sted å bo, sier han.

PS: Lørdag klokken 14.00 skal det avholdes en større antirasistisk markering i Stavanger sentrum. Flere tusen har meldt at de kommer til støttemarkeringen for George Floyd.