Luftveislegevakten flytter til Sandnes på dagtid

Legevakten i Sandnes overtar ansvaret for pasienter med luftveisinfeksjoner på dagtid. All testing av korona foregår fortsatt på Klepp.

Legevakten i Sandnes. Foto: Jarle Aasland

Legevakten på Klepp har vært luftveislegevakt for Sandnes, Hå, Time og Gjesdal siden mars.

Men fra 2. juni overtar legevakten i Sandnes som luftveislegevakt på dagtid, mens Klepp fortsetter med ansvaret på kveldstid og i helgene.

Det betyr at pasienter med luftveisinfeksjoner skal møte på Sandnes i tidsrommet fra klokken 23 til 15, mens de skal dra til Klepp på kveld og i helgene.

– Vårt viktigste mål er å holde smitten borte fra fastlegene slik at de ikke blir utsatt for smitte og risikerer å havne i karantene, forklarer legevaktsjef Gudrun Riska Thorsen.

Koronatesting på Klepp

Hun minner likevel om at alle må ringe fastlegen først for å bli henvist videre. På kvelder, netter og i helgene må alle ringe 116 117 for å få en nærmere avtale.

På kveld og helg er det de ordinære legevaktene i Sandnes og Hå som tar imot pasienter som ikke har symptom fra luftveiene.

Hå legevakt undersøker innbyggere fra Time og Hå. Sandnes legevakt undersøker innbyggere fra Klepp, Sandnes og Gjesdal.

Alle testing av korona blir fortsatt gjennomført på legevakten i Klepp. Avtale må gjøres via fastlege eller ved å ringe 116 117.