Fem nye smittede i Stavanger: – Vi er bekymret for situasjonen

Fem personer har testet positivt for covid-19 i Stavanger kommune de siste dagene. To av dem er innlagt på Stavanger universitetssjukehus. – Vi er bekymret for situasjonen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Eli Kari Fosse, fra venstre, Ruth Midtgarden og Kari Nedda Nordtun på torsdagens pressebrifing. Foto: Christine Johnsen

Saken oppdateres

Fem personer har testet positivt for covid-19 i Stavanger de siste dagene. Totalt har nå 138 personer testet positivt i kommunen.

– Vi er bekymret for situasjonen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun under en pressebrifing torsdag formiddag.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er bekymret for smittesituasjonen. Foto: Pål Christensen

To innlagt med korona ved SUS

Tre av smittetilfellene skal være begrenset til en familie som har vært på reise til et grønt land. To av familiemedlemmene ble syke under reiser, og holdt seg i ro. Den tredje er frisk, men testet positivt for koronaviruset.

– Han var frisk, så han har levd som frisk. Vi driver med smittesporing nå, sier fungerende helsesjef i Stavanger, Ruth Midtgarden.

To av de koronasmittede ble onsdag innlagt på Stavanger universitetssjukehus (SUS) på grunn av pusteproblemer. Dette er de første sykehusinnleggelsene på over en måned. Ifølge Helse Stavanger mottar ingen av pasientene respiratorbehandling.

– Familien var en voksen sønn og foreldrene. Det er foreldrene som er innlagt på sykehuset, sier Midtgarden.

To koronasmittede personer er innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Personene får ikke behandling med respirator. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Alle smittetilfellene reiserelatert

I tillegg har tre andre personer testet positivt for covid-19 denne uken.

Et av de nye tilfellene ble registrert mandag 4. august. Da testet en person positivt for koronaviruset i Stavanger etter reise til et rødt land/område. Vedkommende kom hjem til Stavanger lørdag 1. august og satte seg selv i isolasjon.

Tirsdag ettermiddag testet en person som har folkeregistrert adresse i Stavanger, men som bor i Oslo positivt. Ytterligere en person testet positivt for korona samme dag etter reise til grått land.

– Vi er bekymret for om vedkommende var smittet før reisen. I så fall er smittehistorien ukjent, sier Midtgarden, og opplyser at smittespring foregår.

Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, opplyser at den begrensende smitten i Stavanger er reiserelatert.

Strammer inn på sykehjem

Tirsdag strammet kommunen inn på besøksreglene til sykehjemmene og oppfordrer alle pårørende som har vært på utenlandsreise, uavhengig om landet var kategorisert som rødt, grønt eller gått, til å vente i ti dager med å besøke sykehjem.

– All helsepersonell som har vært i grønne land utenfor Norge skal testes før de får gjeninntreden og får ikke kommer på jobb før det foreligger en negativ test. Dette gjør vi for å forsøke å forhindre at vi får smitte inn i alders- og sykehjem, sier ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun.

Kan ha konsekvenser for utelivet

Hun oppfordrer alle innbyggerne til å overholde smittereglene fremover.

– Det er det som har gjort at Stavanger og Rogaland gikk fra topp i landet til færrest smittede.

– Kan det bli aktuelt å stenge ned deler av samfunnet igjen?

– Vi forholder oss til myndighetene sine retningslinjer, men vurderer situasjonen nøye lokalt.

– Vi kan vurdere tiltak som tidligere, for eksempel når det kommer til utesteder. Det er etter midnatt man ser at folk sliter med å overholde reglene, sier Nordtun.

Økende smittetrend

Etter en lang periode der smittetallene har gått ned, økte antall covid-19-tilfeller nasjonalt sist uke. Det ble da meldt om 196 tilfeller, mot 94 tilfeller i uka før (uke 30), viser ukerapporten til Folkehelseinstituttet. Flertallet av smittetilfellene er knyttet til utenlandsreise.

VGs beregninger viser at trenden er stigende for første gangen siden 3. april, og at den har vært flat siden 14. mai.

– Foreløpig er det ingen større endringer i koronasituasjonen, vi er som sagt på et vippepunkt og de neste ukene blir avgjørende, sier smittevernoverlege ved SUS Jon Sundal til Aftenbladet torsdag.

Første innlagte på en måned

– Frykter dere at flere koronasmittede vil trenge sykehusinnleggelse?

– Vi kan ikke utelukke flere innleggelser, men sannsynligheten for at det blir mange er fortsatt liten.

Sykehuset har ikke hatt innlagte pasienter med korona siden 2. juli. Før dette var den forrige innleggelsen 18. april. 54 koronasmittede pasienter har vært innlagt siden 10. mars. Fire av disse har dødd.

Totalt har 477 personer testet positivt for koronaviruset i Rogaland.

Torsdag er 11 pasienter innlagt med covid-19 på norske sykehus. En pasient mottar intensivbehandling og trenger respirator. Fire pasienter er innlagt i Helse Nord, seks i Helse Sør-Øst og to i Helse Vest.