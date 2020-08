Kvinne fra Stavanger omkom i fallulykke i Sirdal

Politiet kaller dødsfallet en tragisk fallulykke.

En 53 år gammel kvinne opprinnelig fra Stavanger omkom fredag i en fallulykke på Oftedalsheia i Sirdal, bekrefter Sirdal-lensmann Egil Netland til Aftenbladet.

Alt tyder på at hun har falt utfor en skrent og blitt drept i fallet. Ifølge Avisen Agder var hun ute og gikk tur med hunden da ulykken skjedde.

– Hun har trolig sklidd på et berg og falt utfor i et skjær, sier Netland. Han sier at kvinnen ble erklært død på stedet. Hun etterlater seg familie. Kvinnen bodde i Sirdal.