– Vi blir straffet for noe vi ikke har gjort

Studenter reagerer på at skylden for den økte koronasmitten legges utelukkende på dem. De mener at regjeringen selv må ta sitt ansvar for at de åpnet grensene for voksne folk som ville handle i Sverige og dra på ferie til Spania.

Stina Aune mener det er feil å legge hele skylden for smittespredningen på de unge. De andre i faddergruppen er enige. Foto: Jan Inge Haga

Hilde Øvrebekk Kommentator

Helseminister Bent Høie (H) kom tirsdag med en tydelig advarsel til de unge om at Norge kan måtte stenge ned igjen dersom smitten fortsetter å blomstre opp.

– Ingen unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det og sprer det uten å ville det, sa Høie på regjeringens pressekonferanse.

I parken utenfor Tou scene holder en faddergruppe fra hotell og reiseliv på med en bli-kjent-lek, der de alle holder avstand og følger myndighetenes retningslinjer for avstand på minst en meter.

Julie Haugan, Dilero Kilic, Alexander Gabrielsen og William Lovisenro er fire av 15 i faddegruppen. Foto: Jan Inge Haga

Mye feil

De har ikke fått med seg pressekonferanser og Høies formaninger, men reagerer på at det er studentene som skal få alt ansvaret for den økte spredningen av smitte.

Aune mener at det er regjeringen som har gjort mye feil, både da de åpnet grensene og da de innførte nye restriksjoner på utelivet.

– Vi følger reglene. Grunnen til den økte smitten er at voksne folk har reist på feire til utlandet eller til Sverige for å handle kjøtt. Dette er de voksnes feil. Vi blir straffet for noe vi ikke har gjort, sier førsteårsstudent på reiseliv ved Hotelhøyskole på UiS, Stina Aune, til nikk fra de andre i faddergruppen.

Mange folk hadde samlet seg i parken ved Tou scene i finværet. Studentene passet på å holde avstand. Foto: Jan Inge Haga

Alle spiller en rolle

Julie Haugan er fadder, og hun sier at fadderuken i år er veldig annerledes enn den hun var med på i fjor.

– Men det er viktig at alle spiller sin rolle i dette. Vi har gått grundig gjennom reglene. Vi er ikke mer enn 15 personer i en gruppe. Fadderuken er viktig å ha, siden det er mange som kommer til et nytt sted og ikke kjenner noen. Men det er veldig viktig å kunne fullføre den på en god måte.

Regjeringen vil ikke stanse fadderukene, men ber studentene droppe risikabel festing.

– En dempet fadderuke er en veldig god investering for å slippe å sitte alene med digital undervisning på hybelen resten av høsten, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Respektløst

Haugan sier at hun frykter at dersom det kommer for mye smitte, må undervisningen stenge ned igjen. Derfor har hun lite til overs for dem som ikke følger reglene.

– Det er veldig respektløst. Det handler også om mer enn bare vår undervisning. Det handler om alt det andre som kan skje, sier hun.